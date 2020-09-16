|
Правда или вымысел? Тест на знание фактов о собаках
16.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Собаки стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Кто-то заводит их, чтобы приглушить чувство одиночества, кто-то хочет дарить свою любовь, а кто-то занимается разведением породистых собак профессионально. Но вот многое ли мы знаем об этих четвероногих друзьях, которые бок о бок с нами каждый день? Давайте проверим с помощью интересного тестика.
Ответы:
1. Правда
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собаки стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Кто-то заводит их, чтобы приглушить чувство одиночества, кто-то хочет дарить свою любовь, а кто-то занимается...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)