Правда или вымысел? Тест на знание фактов о собаках

Источник материала: Flytothesky





Собаки стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Кто-то заводит их, чтобы приглушить чувство одиночества, кто-то хочет дарить свою любовь, а кто-то занимается разведением породистых собак профессионально. Но вот многое ли мы знаем об этих четвероногих друзьях, которые бок о бок с нами каждый день? Давайте проверим с помощью интересного тестика.

Ответы:

1. Правда

2. Вымысел

3. Вымысел

4. Правда

5. Правда

6. Правда

7. Вымысел

8. Правда

9. Вымысел

10. Вымысел

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