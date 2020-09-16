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Правда или вымысел? Тест на знание фактов о собаках

16.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Правда или вымысел? Тест на знание фактов о собаках

Собаки стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Кто-то заводит их, чтобы приглушить чувство одиночества, кто-то хочет дарить свою любовь, а кто-то занимается разведением породистых собак профессионально. Но вот многое ли мы знаем об этих четвероногих друзьях, которые бок о бок с нами каждый день? Давайте проверим с помощью интересного тестика.

Ответы:

1. Правда
2. Вымысел
3. Вымысел
4. Правда
5. Правда
6. Правда
7. Вымысел
8. Правда
9. Вымысел
10. Вымысел

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Собаки стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Кто-то заводит их, чтобы приглушить чувство одиночества, кто-то хочет дарить свою любовь, а кто-то занимается...
 
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