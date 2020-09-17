Тест: Сможете ли вы узнать фильм по кадру с едой?

Источник материала: Flytothesky





При просмотре фильма самые внимательные зрители запоминают не только сюжет и главных героев, но и мелкие детали, которые задают настроение всей картине. Это может быть интерьер, природа, одежда персонажей или даже еда. Кстати, вы замечали, что блюда в кадре выглядят особенно аппетитно? Предлагаем вам попробовать отгадать названия фильмов по кадрам с едой. Но будьте осторожны: после прохождения теста вам, скорее всего, захочется пиццу или десерт!

Ответы:

1. “Амели”

2. “Мария-Антуанетта”

3. “Пряности и страсти”

4. “Иван Васильевич меняет профессию”

5. “Тост”

6. “Елки 1914”

7. “Ешь, молись, люби”

8. “Джанго освобожденный”

9. “Криминальное чтиво”

10. “Москва слезам не верит”

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