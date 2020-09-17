ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Сможете ли вы узнать фильм по кадру с едой?

17.09.2020 09:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы узнать фильм по кадру с едой?

При просмотре фильма самые внимательные зрители запоминают не только сюжет и главных героев, но и мелкие детали, которые задают настроение всей картине. Это может быть интерьер, природа, одежда персонажей или даже еда. Кстати, вы замечали, что блюда в кадре выглядят особенно аппетитно? Предлагаем вам попробовать отгадать названия фильмов по кадрам с едой. Но будьте осторожны: после прохождения теста вам, скорее всего, захочется пиццу или десерт!

Ответы:

1. “Амели”
2. “Мария-Антуанетта”
3. “Пряности и страсти”
4. “Иван Васильевич меняет профессию”
5. “Тост”
6. “Елки 1914”
7. “Ешь, молись, люби”
8. “Джанго освобожденный”
9. “Криминальное чтиво”
10. “Москва слезам не верит”

Пройдите также:
Тест: Сможете ли вы узнать фильм по зданию?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При просмотре фильма самые внимательные зрители запоминают не только сюжет и главных героев, но и мелкие детали, которые задают настроение всей картине. Это может...
 
Новости дня
Новости
 
Россия упростила порядок въезда для иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика