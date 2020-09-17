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Тест: Сможете ли вы узнать фильм по кадру с едой?
17.09.2020 09:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
При просмотре фильма самые внимательные зрители запоминают не только сюжет и главных героев, но и мелкие детали, которые задают настроение всей картине. Это может быть интерьер, природа, одежда персонажей или даже еда. Кстати, вы замечали, что блюда в кадре выглядят особенно аппетитно? Предлагаем вам попробовать отгадать названия фильмов по кадрам с едой. Но будьте осторожны: после прохождения теста вам, скорее всего, захочется пиццу или десерт!
Ответы:
1. “Амели”
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При просмотре фильма самые внимательные зрители запоминают не только сюжет и главных героев, но и мелкие детали, которые задают настроение всей картине. Это может...
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