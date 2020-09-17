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Тест: На кого из персонажей-детективов вы похожи?

17.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На кого из персонажей-детективов вы похожи?

Должно быть, вы любите детективы, раз зашли в этот тест:) Что нравится больше всего: запутанный сюжет, невероятные герои или методы расследования? Уверены, что во время просмотра детективных фильмов или прочтения книг, вы не раз думали о том, как поступили бы на месте героев и как закончится история. Пора представить себя на месте полюбившихся детективов. Этот тест покажет, с кем из них у вас есть общие черты.

Еще один тест:
“Теплый тест”: На какой горячий напиток вы похожи?

 
 
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Должно быть, вы любите детективы, раз зашли в этот тест:) Что нравится больше всего: запутанный сюжет, невероятные герои или методы расследования? Уверены, что во...
 
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