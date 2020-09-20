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20 лучших фотографий недели
21.09.2020 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Осень – это пора вдохновения для фотографов и художников. Она прекрасна в любом своем проявлении. Листопады и буйство красок, мрачность и меланхолия, грусть и приятная ностальгия… Это время года такое разное и особенное. И мы уверены, что осень по-настоящему вдохновляет людей искусства и творческих личностей. Давайте посмотрим, что для нас подготовили профессиональные фотографы. Итак, смотрите 20 лучших снимков прошедшей недели!
1. Башни Ваджоле. Фотограф
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