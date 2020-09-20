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20 лучших фотографий недели

21.09.2020 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Осень – это пора вдохновения для фотографов и художников. Она прекрасна в любом своем проявлении. Листопады и буйство красок, мрачность и меланхолия, грусть и приятная ностальгия… Это время года такое разное и особенное. И мы уверены, что осень по-настоящему вдохновляет людей искусства и творческих личностей. Давайте посмотрим, что для нас подготовили профессиональные фотографы. Итак, смотрите 20 лучших снимков прошедшей недели!

1. Башни Ваджоле. Фотограф Roberto Aldrovandi

2. Исаакиевская площадь. Фотограф Ed Gordeev

3. Звездный лес. Фотограф Matthias Wachter

4. Отражение горы. Фотограф Joerg

5. Туманный вечер. Фотограф Lola Gutiérrez

6. Волшебный закат. Фотограф Carmen Villa

7. Мистическое место. Фотограф Joerg

8. В конце туннеля. Фотограф EncroVision

9. Линия 3. Фотограф 我行我素

10. Дорога. Фотограф Vijay Anand

11. Фотография. Фотограф Kevin Carr

12. Маленький красный сарай. Фотограф Ron Quick

13. Теплый вечер. Фотограф 书匠

14. Башня космического корабля. Фотограф Florian Gruet

15. Любовь под солнцем. Фотограф 安安

16. Цветы. Фотограф Hansjuerg Buehler

17. Небольшой мост в Центре искусств Орфорда. Фотограф quynh vu

18. Сан-Франциско. Фотограф Martin Rosen

19. Караван. Фотограф 凤尾竹~

20. Мост и лужа. Фотограф Renaud Peu Photography

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Осень – это пора вдохновения для фотографов и художников. Она прекрасна в любом своем проявлении. Листопады и буйство красок, мрачность и меланхолия, грусть и...
 
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