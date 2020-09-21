Тест: Сможете ответить на 10 вопросов о мире?

Источник материала: Flytothesky





На планете нет ни одного человека, который знает абсолютно каждую деталь об окружающем мире. Но кто мешает быть развитым настолько, насколько это возможно? Возможно, какая-то информация и не пригодится вам в жизни, как формулы по физике или химические уравнения. Но она точно расширит ваш кругозор. Так что скорее заходите в этот тест и бросайте вызов своей эрудиции.

Ответы:

1. Эйфелеву башню красят каждые 7 лет.

2. В конкурсе на своего лучшего двойника Чарли Чаплин занял 3 место.

3. Мякоть яблока сорта Розовый жемчуг красного цвета.

4. 90% территории Ливии – это пустыня.

5. Единственный непрямоугольный флаг в мире у Непала.

6. Птица, которая умеет летать задом наперед, – это колибри.

7. 666 – сумма всех чисел на колесе игровой рулетки.

8. Улицы Японии по большей части не имеют названий.

9. 24 минуты 11 секунд – рекордное время задержки дыхания под водой.

10. Педиофобия – это боязнь кукол.

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