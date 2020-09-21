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Тест: Сможете ответить на 10 вопросов о мире?
21.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
На планете нет ни одного человека, который знает абсолютно каждую деталь об окружающем мире. Но кто мешает быть развитым настолько, насколько это возможно? Возможно, какая-то информация и не пригодится вам в жизни, как формулы по физике или химические уравнения. Но она точно расширит ваш кругозор. Так что скорее заходите в этот тест и бросайте вызов своей эрудиции.
Ответы:
1. Эйфелеву башню красят каждые 7 лет.
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На планете нет ни одного человека, который знает абсолютно каждую деталь об окружающем мире. Но кто мешает быть развитым настолько, насколько это возможно?...
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