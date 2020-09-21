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Тест для полиглотов: Знаете ли вы значения иностранных слов?
21.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Слышали что-нибудь о ложных друзьях переводчика? Речь идет о словах из разных языков, которые одинаково звучат, но имеют совершенно разные значения. Например, в английском есть слово “babushka”. Но англичане не называют так своих бабушек. Это слово переводится как “платок, косынка”. И таких примеров в разных языках множество. Готовы попробовать угадать значение самых коварных из них? Давайте проверим, как работает ваша смекалка!
Ответы:
1. Дыван – ковер
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Слышали что-нибудь о ложных друзьях переводчика? Речь идет о словах из разных языков, которые одинаково звучат, но имеют совершенно разные значения. Например, в...
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