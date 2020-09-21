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Тест для полиглотов: Знаете ли вы значения иностранных слов?

21.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест для полиглотов: Знаете ли вы значения иностранных слов?

Слышали что-нибудь о ложных друзьях переводчика? Речь идет о словах из разных языков, которые одинаково звучат, но имеют совершенно разные значения. Например, в английском есть слово “babushka”. Но англичане не называют так своих бабушек. Это слово переводится как “платок, косынка”. И таких примеров в разных языках множество. Готовы попробовать угадать значение самых коварных из них? Давайте проверим, как работает ваша смекалка!

Ответы:

1. Дыван – ковер
2. Uroda – красота
3. Trakter – кофеварка
4. Servant – умывальник
5. Aktor – прокурор
6. Monster – образец
7. Dar – трутень
8. Vrednic – прилежный
9. Lunatic – сумасшедший
10. Accord – договор

Еще один тест:
Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти словарные слова?

 
 
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