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Тест: Знаете ли вы, как называются съедобные ягодки?
21.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Ягоды – настоящий хит летнего сезона. Кто-то наслаждался этим даром природы во время знойных деньков, а самые запасливые радуют себя витаминами даже осенью и зимой. Замороженная вишня и клубника, тертая с сахаром земляника… Объеденье! А вы любите ягоды? Много знаете съедобных или ваши познания ограничиваются черникой и брусникой? Сейчас мы это проверим с помощью небольшого “ягодного” теста.
Ответы:
1. Голубика
Еще один тест:
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Ягоды – настоящий хит летнего сезона. Кто-то наслаждался этим даром природы во время знойных деньков, а самые запасливые радуют себя витаминами даже осенью и...
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