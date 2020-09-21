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Тест: Знаете ли вы, как называются съедобные ягодки?

21.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как называются съедобные ягодки?

Ягоды – настоящий хит летнего сезона. Кто-то наслаждался этим даром природы во время знойных деньков, а самые запасливые радуют себя витаминами даже осенью и зимой. Замороженная вишня и клубника, тертая с сахаром земляника… Объеденье! А вы любите ягоды? Много знаете съедобных или ваши познания ограничиваются черникой и брусникой? Сейчас мы это проверим с помощью небольшого “ягодного” теста.

Ответы:

1. Голубика
2. Морошка
3. Черная смородина
4. Барбарис
5. Бузина
6. Облепиха
7. Физалис
8. Клюква
9. Кизил
10. Черноплодная рябина

Еще один тест:
Почти никто не знает, как называются эти вещи на самом деле. А вы?

 
 
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Ягоды – настоящий хит летнего сезона. Кто-то наслаждался этим даром природы во время знойных деньков, а самые запасливые радуют себя витаминами даже осенью и...
 
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