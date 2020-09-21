Тест: Знаете ли вы, как называются съедобные ягодки?

Источник материала: Flytothesky





Ягоды – настоящий хит летнего сезона. Кто-то наслаждался этим даром природы во время знойных деньков, а самые запасливые радуют себя витаминами даже осенью и зимой. Замороженная вишня и клубника, тертая с сахаром земляника… Объеденье! А вы любите ягоды? Много знаете съедобных или ваши познания ограничиваются черникой и брусникой? Сейчас мы это проверим с помощью небольшого “ягодного” теста.

Ответы:

1. Голубика

2. Морошка

3. Черная смородина

4. Барбарис

5. Бузина

6. Облепиха

7. Физалис

8. Клюква

9. Кизил

10. Черноплодная рябина

Еще один тест:

Почти никто не знает, как называются эти вещи на самом деле. А вы?