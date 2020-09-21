Тест: Из каких языков были заимствованы слова?

Источник материала: Flytothesky





По словам лингвистов, в русском языке около 150 000 слов. И это касается только литературного языка! А ведь есть еще и просторечные выражения или сленг, который, кажется, навсегда вошел в нашу речь. Вы знали, что обычные слова вроде “пилота” или “свитера” пришли к нам из других стран? Давайте с помощью теста проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в этимологии таких знакомых слов.

Ответы:

1. Арабский

2. Польский

3. Нидерландский

4. Китайский

5. Французский

6. Португальский

7. Испанский

8. Английский

9. Персидский

10. Греческий

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