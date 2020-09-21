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Тест: Из каких языков были заимствованы слова?
21.09.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
По словам лингвистов, в русском языке около 150 000 слов. И это касается только литературного языка! А ведь есть еще и просторечные выражения или сленг, который, кажется, навсегда вошел в нашу речь. Вы знали, что обычные слова вроде “пилота” или “свитера” пришли к нам из других стран? Давайте с помощью теста проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в этимологии таких знакомых слов.
Ответы:
1. Арабский
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По словам лингвистов, в русском языке около 150 000 слов. И это касается только литературного языка! А ведь есть еще и просторечные выражения или сленг, который,...
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