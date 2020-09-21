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Тест: Из каких языков были заимствованы слова?

21.09.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Из каких языков были заимствованы слова?

По словам лингвистов, в русском языке около 150 000 слов. И это касается только литературного языка! А ведь есть еще и просторечные выражения или сленг, который, кажется, навсегда вошел в нашу речь. Вы знали, что обычные слова вроде “пилота” или “свитера” пришли к нам из других стран? Давайте с помощью теста проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в этимологии таких знакомых слов.

Ответы:

1. Арабский
2. Польский
3. Нидерландский
4. Китайский
5. Французский
6. Португальский
7. Испанский
8. Английский
9. Персидский
10. Греческий

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Сможете понять, из какой страны в русский язык пришли эти слова?

 
 
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По словам лингвистов, в русском языке около 150 000 слов. И это касается только литературного языка! А ведь есть еще и просторечные выражения или сленг, который,...
 
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