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Какой сегодня праздник: 22 сентября 2020 года
22.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 22 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 22 сентября
В 1792 году была провозглашена Французская республика.
В 1869 году в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки.
В 1955 году в Великобритании началось коммерческое телевещание.
Всемирный день защиты слонов и Всемирный День без автомобиля также отмечаются 22 сентября.
Кто родился 22 сентября
Также в этот день родились лингвист Сергей Ожегов, актер Том Фелтон.
22 сентября в православном календаре
В этот день православные чтут память праведных Богоотец Иоакима и Анны, мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого — чудотворца. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает обретение и перенесение мощей святителя Феодосия.
Именины 22 сентября
В этот день именины у Александра, Алексея, Анны, Афанасия, Василия, Григория, Дмитрия, Захара, Иосифа, Никиты, Сергея.
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Сегодня вторник, 22 сентября. Этот день является 266-м в григорианском календаре. До конца года остается 100 дней.
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