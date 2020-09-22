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Какой сегодня праздник: 22 сентября 2020 года

22.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 22 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 22 сентября

В 1792 году была провозглашена Французская республика.

В 1869 году в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки.

В 1955 году в Великобритании началось коммерческое телевещание.

Всемирный день защиты слонов и Всемирный День без автомобиля также отмечаются 22 сентября.

Кто родился 22 сентября

Также в этот день родились лингвист Сергей Ожегов, актер Том Фелтон.

22 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память праведных Богоотец Иоакима и Анны, мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого — чудотворца. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает обретение и перенесение мощей святителя Феодосия.

Именины 22 сентября

В этот день именины у Александра, Алексея, Анны, Афанасия, Василия, Григория, Дмитрия, Захара, Иосифа, Никиты, Сергея.

 
 
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Сегодня вторник, 22 сентября. Этот день является 266-м в григорианском календаре. До конца года остается 100 дней.
 
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