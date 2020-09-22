Тест: На сколько процентов вы подвержены осенней хандре?

Источник материала: Flytothesky





Лето сменилось осенью, листочки на деревьях уже начали желтеть и первые морозы вот-вот наступят. На смену легким футболкам пришли свитера и пальто. Настроение и психологическое состояние сейчас могут меняться со скоростью света. Еще бы: недостаток солнечного света и холод негативно влияют на организм. Предлагаем вам узнать, как осень отражается на вас и как скоро вы начнете хандрить из-за серости за окном.

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