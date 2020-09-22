Многое ли вы знаете о СССР? Попробуйте отличить правду от вымысла

Источник материала: Flytothesky





Кажется, будто СССР существовал еще вчера, ведь воспоминания выходцев из советского времени все так же свежи. Многие до сих пор ностальгируют по той эпохе, а другие рады тому, что живут в современном мире. Уже не терпится на пару минут окунуться в прошлое и освежить в памяти интересные факты о былых временах? Тогда не будем вас больше задерживать! Посмотрим, сможете ли вы отличить истину от вымысла.

Ответы:

1. Правда

2. Правда

3. Вымысел

4. Правда

5. Вымысел

6. Правда

7. Вымысел

8. Правда

9. Вымысел

10. Вымысел

Еще один тест:

Только человек, который жил в СССР, сможет пройти этот тест на отлично