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Многое ли вы знаете о СССР? Попробуйте отличить правду от вымысла
22.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Кажется, будто СССР существовал еще вчера, ведь воспоминания выходцев из советского времени все так же свежи. Многие до сих пор ностальгируют по той эпохе, а другие рады тому, что живут в современном мире. Уже не терпится на пару минут окунуться в прошлое и освежить в памяти интересные факты о былых временах? Тогда не будем вас больше задерживать! Посмотрим, сможете ли вы отличить истину от вымысла.
Ответы:
1. Правда
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Кажется, будто СССР существовал еще вчера, ведь воспоминания выходцев из советского времени все так же свежи. Многие до сих пор ностальгируют по той эпохе, а другие...
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