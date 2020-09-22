ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Многое ли вы знаете о СССР? Попробуйте отличить правду от вымысла

22.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Многое ли вы знаете о СССР? Попробуйте отличить правду от вымысла

Кажется, будто СССР существовал еще вчера, ведь воспоминания выходцев из советского времени все так же свежи. Многие до сих пор ностальгируют по той эпохе, а другие рады тому, что живут в современном мире. Уже не терпится на пару минут окунуться в прошлое и освежить в памяти интересные факты о былых временах? Тогда не будем вас больше задерживать! Посмотрим, сможете ли вы отличить истину от вымысла.

Ответы:

1. Правда
2. Правда
3. Вымысел
4. Правда
5. Вымысел
6. Правда
7. Вымысел
8. Правда
9. Вымысел
10. Вымысел

Еще один тест:
Только человек, который жил в СССР, сможет пройти этот тест на отлично

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, будто СССР существовал еще вчера, ведь воспоминания выходцев из советского времени все так же свежи. Многие до сих пор ностальгируют по той эпохе, а другие...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Вспомните ли вы названия величественных гор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика