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Тест: Вспомните ли вы названия величественных гор?

22.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Вспомните ли вы названия величественных гор?

Одни любят расслабляющий отдых на пляже у моря, другие мечтают провести ночь в лесу или джунглях, а у кого-то замирает сердце при виде величественных гор. И это неудивительно, ведь только в горах люди чувствуют себя свободнее, сильнее, начинают смотреть на жизнь под другим углом. Отдых в таком месте – это перезагрузка. Хотели бы побывать в этих живописных местах? Давайте для начала вспомним их названия.

Ответы:

1. Эверест
2. Эльбрус
3. Фудзияма
4. Килиманджаро
5. Алтайские горы
6. Рашмор
7. Ай-Петри
8. Монблан
9. Альпы
10. Олимп

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Одни любят расслабляющий отдых на пляже у моря, другие мечтают провести ночь в лесу или джунглях, а у кого-то замирает сердце при виде величественных гор. И это...
 
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