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Тест: Вспомните ли вы названия величественных гор?
22.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Одни любят расслабляющий отдых на пляже у моря, другие мечтают провести ночь в лесу или джунглях, а у кого-то замирает сердце при виде величественных гор. И это неудивительно, ведь только в горах люди чувствуют себя свободнее, сильнее, начинают смотреть на жизнь под другим углом. Отдых в таком месте – это перезагрузка. Хотели бы побывать в этих живописных местах? Давайте для начала вспомним их названия.
Ответы:
1. Эверест
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Одни любят расслабляющий отдых на пляже у моря, другие мечтают провести ночь в лесу или джунглях, а у кого-то замирает сердце при виде величественных гор. И это...
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