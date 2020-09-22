Тест: Вспомните ли вы названия величественных гор?

Источник материала: Flytothesky





Одни любят расслабляющий отдых на пляже у моря, другие мечтают провести ночь в лесу или джунглях, а у кого-то замирает сердце при виде величественных гор. И это неудивительно, ведь только в горах люди чувствуют себя свободнее, сильнее, начинают смотреть на жизнь под другим углом. Отдых в таком месте – это перезагрузка. Хотели бы побывать в этих живописных местах? Давайте для начала вспомним их названия.

Ответы:

1. Эверест

2. Эльбрус

3. Фудзияма

4. Килиманджаро

5. Алтайские горы

6. Рашмор

7. Ай-Петри

8. Монблан

9. Альпы

10. Олимп

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