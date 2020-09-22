Этот тест покажет, хорошо ли вы ориентируетесь в мире животных

Источник материала: Flytothesky





Смотрели «В мире животных» или передачи по Discovery и National Geographic? Если да, то наверняка вы уже знаете много поразительных и увлекательных фактов об обитателях нашей планеты. Может, вы помните, как живут дикие звери, какой образ жизни они ведут, как питаются и размножаются? Пора достать все свои знания из закромов и воспользоваться ими при прохождении теста.

Ответы:

1. Альбатрос может спать прямо во время полета.

2. Опоссум виртуозно прикидывается мертвым.

3. На планете существует 2 белых носорога.

4. Слон не умеет прыгать.

5. У жирафов нет голосовых связок.

6. Самки муравьеда носят на спине единственного детеныша и не расстаются с ним до следующей беременности.

7. Глаза у травоядных расположены по бокам, чтобы они могли увидеть приближающихся хищников.

8. Под слоем шерсти кожа тигра розовая в полоску.

9. У верблюда прямой позвоночник.

10. Детеныши бегемота рождаются в воде.

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