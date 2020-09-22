|
Этот тест покажет, хорошо ли вы ориентируетесь в мире животных
22.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Смотрели «В мире животных» или передачи по Discovery и National Geographic? Если да, то наверняка вы уже знаете много поразительных и увлекательных фактов об обитателях нашей планеты. Может, вы помните, как живут дикие звери, какой образ жизни они ведут, как питаются и размножаются? Пора достать все свои знания из закромов и воспользоваться ими при прохождении теста.
Ответы:
1. Альбатрос может спать прямо во время полета.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрели «В мире животных» или передачи по Discovery и National Geographic? Если да, то наверняка вы уже знаете много поразительных и увлекательных фактов об обитателях нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)