Тест: Какое животное является отражением ваших инстинктов?

Источник материала: Flytothesky





Человек, в отличие от зверя, обладает высокоразвитой психикой, способностью к обучению и коммуникации. Но такая вещь, как инстинкты, свойственна не только животным, но и людям. У каждого из нас инстинкты проявляются по-разному. А что, если бы вы могли дать волю своим чувствам и истинным желаниям? Инстинкт какого животного взял бы над вами верх? Предлагаем вам узнать это прямо сейчас.

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