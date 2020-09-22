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Тест: Какое животное является отражением ваших инстинктов?
22.09.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человек, в отличие от зверя, обладает высокоразвитой психикой, способностью к обучению и коммуникации. Но такая вещь, как инстинкты, свойственна не только животным, но и людям. У каждого из нас инстинкты проявляются по-разному. А что, если бы вы могли дать волю своим чувствам и истинным желаниям? Инстинкт какого животного взял бы над вами верх? Предлагаем вам узнать это прямо сейчас.
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Человек, в отличие от зверя, обладает высокоразвитой психикой, способностью к обучению и коммуникации. Но такая вещь, как инстинкты, свойственна не только животным,...
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