Попробуйте определить, что означают устаревшие русские слова

Источник материала: Flytothesky





Русский язык постоянно меняется. В нем все время появляются новые слова, а устаревшие постепенно выходят из обихода. Многие выражения, которыми пользовались наши предки, канули в Лету. Но иногда эти забытые словечки встречаются на уроках русского в школе, в литературе, в кино и даже в повседневной жизни кто-то может употребить элегантное устаревшее выражение. Предлагаем вам проверить свою эрудицию и отгадать значения русских слов, которые вышли из моды.

Ответы:

1. Росстань – перекресток

2. Ширинка – полотенце

3. Репище – огород

4. Кузов – корзина

5. Епанча – плащ

6. Искус – испытание

7. Зрелки – созревшие ягоды

8. Целовальник – продавец вина в кабаках

9. Шуйца – левая рука

10. Хухря – неопрятный человек

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