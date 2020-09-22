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Попробуйте определить, что означают устаревшие русские слова
22.09.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Русский язык постоянно меняется. В нем все время появляются новые слова, а устаревшие постепенно выходят из обихода. Многие выражения, которыми пользовались наши предки, канули в Лету. Но иногда эти забытые словечки встречаются на уроках русского в школе, в литературе, в кино и даже в повседневной жизни кто-то может употребить элегантное устаревшее выражение. Предлагаем вам проверить свою эрудицию и отгадать значения русских слов, которые вышли из моды.
Ответы:
1. Росстань – перекресток
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Русский язык постоянно меняется. В нем все время появляются новые слова, а устаревшие постепенно выходят из обихода. Многие выражения, которыми пользовались наши...
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