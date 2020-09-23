Девять симптомов того, что у вас повышенная тревожность

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беспокойство из-за денежных трудностей, важного экзамена, переезда в новое место или увольнения – естественная реакция любого человека. Но если волнения по поводу и без растут со скоростью света и мешают вести нормальную жизнь, возможно, вы столкнулись с тревожным расстройством.

По данным ВОЗ, тревожное расстройство наблюдается более чем у 250 миллионов человек во всем мире. Факторы, влияющие на его проявление, могут быть совершенно разными: от генетики и детской душевной травмы до злоупотребления алкоголем и лекарствами. При подобном расстройстве многие пациенты жалуются на проблемы с ЖКТ, усталость и раздражительность, и это лишь верхушка тревожного "айсберга". Главные симптомы повышенной тревожности ищите в специальной подборке Sputnik.

Уровень беспокойства несоразмерен его поводу (вы волнуетесь даже из-за грязной посуды)

Физическое недомогание (мигрень, тошнота, тохикардия, потоотделение и др.)

Вы устаете даже в начале рабочего дня

Постоянное желание двигаться, неусидчивость

Вам не удается сконцентрироваться на любом, даже мелком поручении

Раздражительность по самым незначительным поводам

Напряженность мышц даже в состоянии покоя

Сонливость и затяжная бессонница

Повышенный перфекционизм, доходящий до абсурда

Помните, что диагностировать у себя "тревожное расстройство", опираясь лишь на эти симптомы - не лучшая затея. Эти признаки могут указывать на другие заболевания, так что лучше обратитесь к опытному врачу и расскажите о своих жалобах.