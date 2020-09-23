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Девять симптомов того, что у вас повышенная тревожность

23.09.2020 15:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Беспокойство из-за денежных трудностей, важного экзамена, переезда в новое место или увольнения – естественная реакция любого человека. Но если волнения по поводу и без растут со скоростью света и мешают вести нормальную жизнь, возможно, вы столкнулись с тревожным расстройством. 

© Pixabay Engin_Akyurt
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По данным ВОЗ, тревожное расстройство наблюдается более чем у 250 миллионов человек во всем мире. Факторы, влияющие на его проявление, могут быть совершенно разными: от генетики и детской душевной травмы до злоупотребления алкоголем и лекарствами. При подобном расстройстве многие пациенты жалуются на проблемы с ЖКТ, усталость и раздражительность, и это лишь верхушка тревожного "айсберга". Главные симптомы повышенной тревожности ищите в специальной подборке Sputnik.

  • Уровень беспокойства несоразмерен его поводу (вы волнуетесь даже из-за грязной посуды)
  • Физическое недомогание (мигрень, тошнота, тохикардия, потоотделение и др.)
  • Вы устаете даже в начале рабочего дня
  • Постоянное желание двигаться, неусидчивость
  • Вам не удается сконцентрироваться на любом, даже мелком поручении
  • Раздражительность по самым незначительным поводам
  • Напряженность мышц даже в состоянии покоя
  • Сонливость и затяжная бессонница
  • Повышенный перфекционизм, доходящий до абсурда

Помните, что диагностировать у себя "тревожное расстройство", опираясь лишь на эти симптомы - не лучшая затея. Эти признаки могут указывать на другие заболевания, так что лучше обратитесь к опытному врачу и расскажите о своих жалобах.

 
 
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О бессоннице, непроходящих страхах, мышечной боли и других признаках читайте в специальной подборке Sputnik.
 
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