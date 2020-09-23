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Девять симптомов того, что у вас повышенная тревожность
23.09.2020 15:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беспокойство из-за денежных трудностей, важного экзамена, переезда в новое место или увольнения – естественная реакция любого человека. Но если волнения по поводу и без растут со скоростью света и мешают вести нормальную жизнь, возможно, вы столкнулись с тревожным расстройством.
© Pixabay Engin_Akyurt
По данным ВОЗ, тревожное расстройство наблюдается более чем у 250 миллионов человек во всем мире. Факторы, влияющие на его проявление, могут быть совершенно разными: от генетики и детской душевной травмы до злоупотребления алкоголем и лекарствами. При подобном расстройстве многие пациенты жалуются на проблемы с ЖКТ, усталость и раздражительность, и это лишь верхушка тревожного "айсберга". Главные симптомы повышенной тревожности ищите в специальной подборке Sputnik.
Помните, что диагностировать у себя "тревожное расстройство", опираясь лишь на эти симптомы - не лучшая затея. Эти признаки могут указывать на другие заболевания, так что лучше обратитесь к опытному врачу и расскажите о своих жалобах.
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