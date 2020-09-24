Вкусный тест: Какой вы пирог?

Источник материала: Flytothesky





Пироги – удивительная вещь:) Наверное, в мире нет людей, которые не любят эту вкусняшку. Хотите сладкого – держите клубничный пирог, захотелось чего-то сытного – вот вам пирог с мясом. А если не можете определиться – всегда найдется какой-нибудь пирог с творогом или грибами. Пироги такие разные, прямо как люди. А каким пирогом вы могли бы быть? Этот вкусный тест расставит все по своим местам!



Еще один тест:

Какой вы драгоценный камень?