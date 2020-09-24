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Вкусный тест: Какой вы пирог?

24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вкусный тест: Какой вы пирог?

Пироги – удивительная вещь:) Наверное, в мире нет людей, которые не любят эту вкусняшку. Хотите сладкого – держите клубничный пирог, захотелось чего-то сытного – вот вам пирог с мясом. А если не можете определиться – всегда найдется какой-нибудь пирог с творогом или грибами. Пироги такие разные, прямо как люди. А каким пирогом вы могли бы быть? Этот вкусный тест расставит все по своим местам!

Еще один тест:
Какой вы драгоценный камень?

 
 
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Пироги – удивительная вещь:) Наверное, в мире нет людей, которые не любят эту вкусняшку. Хотите сладкого – держите клубничный пирог, захотелось чего-то сытного –...
 
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