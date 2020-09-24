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Тест: Сколько вы могли бы заработать в игре “Кто хочет стать миллионером”?

24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сколько вы могли бы заработать в игре “Кто хочет стать миллионером”?

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в игру “Кто хочет стать миллионером”. Сегодня у нас в студии гости редакции Flytothesky, которые пришли проверить свои знания и узнать, смогут ли они выиграть 3 миллиона рублей. Напомним, что вы можете использовать три подсказки “Звонок другу”, “Помощь зала” и “Помощь интернета”. Но это будет на вашей совести:) Ну что, давайте начинать наше шоу?

Ответы:

1. Колумб искал путь в Индию, а в результате открыл Америку.
2. Характеристикой коллекционного вина является выдержка.
3. Фильм с участием Михаила Боярского называется “Сватовство гусара”.
4. Американцы традиционно готовят на День Благодарения индейку.
5. Государством Монако управляет князь.
6. В Республике Гаити один из официальных языков – французский.
7. Куликовская битва произошла в 1380.
8. Журнал “Тайм” признал “Человеком года” компьютер.
9. В романе “Евгений Онегин” Татьяна Ларина носила берет.
10. На флаге Армении нет белого цвета.
11. Екатерина II вела дружескую переписку с Вольтером.
12. Новогоднюю елку дарит Великобритании Норвегия.
13. Драгоценный камень танзанит впервые был найден возле Килиманджаро.
14. Актрисы амплуа инженю играют наивных девушек.
15. Слова, опубликованные в 16 томе последнего издания Большой советской энциклопедии начинаются с буквы М.

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Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в игру “Кто хочет стать миллионером”. Сегодня у нас в студии гости редакции Flytothesky, которые пришли...
 
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