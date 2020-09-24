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Тест: Сколько вы могли бы заработать в игре “Кто хочет стать миллионером”?
24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в игру “Кто хочет стать миллионером”. Сегодня у нас в студии гости редакции Flytothesky, которые пришли проверить свои знания и узнать, смогут ли они выиграть 3 миллиона рублей. Напомним, что вы можете использовать три подсказки “Звонок другу”, “Помощь зала” и “Помощь интернета”. Но это будет на вашей совести:) Ну что, давайте начинать наше шоу?
Ответы:
1. Колумб искал путь в Индию, а в результате открыл Америку.
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Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в игру “Кто хочет стать миллионером”. Сегодня у нас в студии гости редакции Flytothesky, которые пришли...
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