Тест: Сколько вы могли бы заработать в игре “Кто хочет стать миллионером”?

Источник материала: Flytothesky





Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в игру “Кто хочет стать миллионером”. Сегодня у нас в студии гости редакции Flytothesky, которые пришли проверить свои знания и узнать, смогут ли они выиграть 3 миллиона рублей. Напомним, что вы можете использовать три подсказки “Звонок другу”, “Помощь зала” и “Помощь интернета”. Но это будет на вашей совести:) Ну что, давайте начинать наше шоу?

Ответы:

1. Колумб искал путь в Индию, а в результате открыл Америку.

2. Характеристикой коллекционного вина является выдержка.

3. Фильм с участием Михаила Боярского называется “Сватовство гусара”.

4. Американцы традиционно готовят на День Благодарения индейку.

5. Государством Монако управляет князь.

6. В Республике Гаити один из официальных языков – французский.

7. Куликовская битва произошла в 1380.

8. Журнал “Тайм” признал “Человеком года” компьютер.

9. В романе “Евгений Онегин” Татьяна Ларина носила берет.

10. На флаге Армении нет белого цвета.

11. Екатерина II вела дружескую переписку с Вольтером.

12. Новогоднюю елку дарит Великобритании Норвегия.

13. Драгоценный камень танзанит впервые был найден возле Килиманджаро.

14. Актрисы амплуа инженю играют наивных девушек.

15. Слова, опубликованные в 16 томе последнего издания Большой советской энциклопедии начинаются с буквы М.

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