Тест для фанатов диснеевских мультиков: Чьи это глаза?

Источник материала: Flytothesky





Диснеевские мультфильмы уже давно запали в души зрителей. У каждого героя особенный характер, манера поведения, повадки, мысли и чувства. Одни персонажи нам близки, а других мы осуждаем и учимся на их ошибках. В любом случае мы никогда уже не забудем таких любимых и знакомых героев. Как думаете, сможете ли вы по глазам понять, кто смотрит на вас с экрана? Тогда вперед!

Ответы:

1. Гуфи

2. Эльза

3. Белль

4. Дональд Дак

5. Розетта

6. Покахонтас

7. Флин Райдер

8. Тарзан

9. Нала

10. Раджа

Пройдите также:

Тест: В какой мультяшной вселенной вы могли бы жить?