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Тест для фанатов диснеевских мультиков: Чьи это глаза?

24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест для фанатов диснеевских мультиков: Чьи это глаза?

Диснеевские мультфильмы уже давно запали в души зрителей. У каждого героя особенный характер, манера поведения, повадки, мысли и чувства. Одни персонажи нам близки, а других мы осуждаем и учимся на их ошибках. В любом случае мы никогда уже не забудем таких любимых и знакомых героев. Как думаете, сможете ли вы по глазам понять, кто смотрит на вас с экрана? Тогда вперед!

Ответы:

1. Гуфи
2. Эльза
3. Белль
4. Дональд Дак
5. Розетта
6. Покахонтас
7. Флин Райдер
8. Тарзан
9. Нала
10. Раджа

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Диснеевские мультфильмы уже давно запали в души зрителей. У каждого героя особенный характер, манера поведения, повадки, мысли и чувства. Одни персонажи нам близки,...
 
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