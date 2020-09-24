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Тест для фанатов диснеевских мультиков: Чьи это глаза?
24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Диснеевские мультфильмы уже давно запали в души зрителей. У каждого героя особенный характер, манера поведения, повадки, мысли и чувства. Одни персонажи нам близки, а других мы осуждаем и учимся на их ошибках. В любом случае мы никогда уже не забудем таких любимых и знакомых героев. Как думаете, сможете ли вы по глазам понять, кто смотрит на вас с экрана? Тогда вперед!
Ответы:
1. Гуфи
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Диснеевские мультфильмы уже давно запали в души зрителей. У каждого героя особенный характер, манера поведения, повадки, мысли и чувства. Одни персонажи нам близки,...
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