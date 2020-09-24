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Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?

24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?

Всего на Земле шесть континентов. Каждый из них огромен, уникален и неповторим. Например, холодная Антарктида не принадлежит ни одному государству. А вечно зеленая страна Австралия занимает целый материк. Предлагаем вам проверить свои знания и определить, на каком континенте находится та или иная страна. Покажите, насколько вы дружите с географией!

Ответы:

1. Евразия
2. Австралия
3. Африка
4. Евразия
5. Северная Америка
6. Евразия
7. Австралия
8. Южная Америка
9. Австралия
10. Евразия

Еще один тест:
Тест: В каких странах находятся эти мировые достопримечательности?

 
 
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