Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?

Источник материала: Flytothesky





Всего на Земле шесть континентов. Каждый из них огромен, уникален и неповторим. Например, холодная Антарктида не принадлежит ни одному государству. А вечно зеленая страна Австралия занимает целый материк. Предлагаем вам проверить свои знания и определить, на каком континенте находится та или иная страна. Покажите, насколько вы дружите с географией!

Ответы:

1. Евразия

2. Австралия

3. Африка

4. Евразия

5. Северная Америка

6. Евразия

7. Австралия

8. Южная Америка

9. Австралия

10. Евразия

Еще один тест:

Тест: В каких странах находятся эти мировые достопримечательности?