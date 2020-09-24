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Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?
24.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Всего на Земле шесть континентов. Каждый из них огромен, уникален и неповторим. Например, холодная Антарктида не принадлежит ни одному государству. А вечно зеленая страна Австралия занимает целый материк. Предлагаем вам проверить свои знания и определить, на каком континенте находится та или иная страна. Покажите, насколько вы дружите с географией!
Ответы:
1. Евразия
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Всего на Земле шесть континентов. Каждый из них огромен, уникален и неповторим. Например, холодная Антарктида не принадлежит ни одному государству. А вечно зеленая...
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