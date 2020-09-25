Тест: На сколько процентов вы уникальны?

Источник материала: Flytothesky





Все мы особенные и неповторимые. По крайней мере, так нам говорили родители. Не зря у нас разные отпечатки пальчиков и макромолекулы ДНК. Но индивидуальность подразумевает под собой не только физиологические и другие признаки. Уникальность – внутреннее богатство, которое проявляется в свободе выражения себя и своих мыслей. Как считаете, в какой степени вы уникальны? Давайте узнаем!

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Тест на ассоциации: Каков ваш уровень счастья?