|
Тест: Сможете ли вы узнать советскую песню по первым строчкам?
25.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советскую музыку мы слышим с детства. Кто-то совсем не любит хиты того времени, а у кого-то они лежат в основе плейлиста. Песни из СССР отличаются искренними и трогательными текстами. Вряд ли найдется человек, который не помнит припев “Катюши” или “Позвони мне, позвони”. А вот в том, что все помнят первые строчки, мы не уверены. Предлагаем вам проверить свою память и определить название песни по ее началу.
Ответы:
1. “Александра”
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советскую музыку мы слышим с детства. Кто-то совсем не любит хиты того времени, а у кого-то они лежат в основе плейлиста. Песни из СССР отличаются искренними и...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)