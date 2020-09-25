Тест: Сможете ли вы узнать советскую песню по первым строчкам?

Источник материала: Flytothesky





Советскую музыку мы слышим с детства. Кто-то совсем не любит хиты того времени, а у кого-то они лежат в основе плейлиста. Песни из СССР отличаются искренними и трогательными текстами. Вряд ли найдется человек, который не помнит припев “Катюши” или “Позвони мне, позвони”. А вот в том, что все помнят первые строчки, мы не уверены. Предлагаем вам проверить свою память и определить название песни по ее началу.

Ответы:

1. “Александра”

2. “Стоят девчонки”

3. “Проснись и пой”

4. “Вся жизнь впереди”

5. “Подмосковные вечера”

6. “Чистые пруды”

7. “Гудбай, Америка”

8. “Этот мир”

9. “В наших глазах”

10. “Мечты сбываются”

Еще один тест:

Тест для меломанов. Угадаете ли вы, какого года эта песня?