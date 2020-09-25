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Тест: Сможете ли вы узнать советскую песню по первым строчкам?

25.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы узнать советскую песню по первым строчкам?

Советскую музыку мы слышим с детства. Кто-то совсем не любит хиты того времени, а у кого-то они лежат в основе плейлиста. Песни из СССР отличаются искренними и трогательными текстами. Вряд ли найдется человек, который не помнит припев “Катюши” или “Позвони мне, позвони”. А вот в том, что все помнят первые строчки, мы не уверены. Предлагаем вам проверить свою память и определить название песни по ее началу.

Ответы:

1. “Александра”
2. “Стоят девчонки”
3. “Проснись и пой”
4. “Вся жизнь впереди”
5. “Подмосковные вечера”
6. “Чистые пруды”
7. “Гудбай, Америка”
8. “Этот мир”
9. “В наших глазах”
10. “Мечты сбываются”

Еще один тест:
Тест для меломанов. Угадаете ли вы, какого года эта песня?

 
 
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Советскую музыку мы слышим с детства. Кто-то совсем не любит хиты того времени, а у кого-то они лежат в основе плейлиста. Песни из СССР отличаются искренними и...
 
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