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Тест: Сможете по фото определить, как называются деревья?
25.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Деревья – это легкие нашей планеты. Даже страшно представить, что стало бы с Землей, не будь на ней этих представителей флоры. Но что мы о них знаем? Кто-то запросто отличит одно дерево от другого, а кто-то не знает, как выглядит бук или тополь. Суть сегодняшнего теста в том, чтобы по фотографии определить, как называется то или иное дерево. Надеемся, вы справитесь.
Ответы:
1. Кедр
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Деревья – это легкие нашей планеты. Даже страшно представить, что стало бы с Землей, не будь на ней этих представителей флоры. Но что мы о них знаем? Кто-то запросто...
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