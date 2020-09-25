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Тест: Сможете по фото определить, как называются деревья?

25.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете по фото определить, как называются деревья?

Деревья – это легкие нашей планеты. Даже страшно представить, что стало бы с Землей, не будь на ней этих представителей флоры. Но что мы о них знаем? Кто-то запросто отличит одно дерево от другого, а кто-то не знает, как выглядит бук или тополь. Суть сегодняшнего теста в том, чтобы по фотографии определить, как называется то или иное дерево. Надеемся, вы справитесь.

Ответы:

1. Кедр
2. Тополь
3. Вяз
4. Бересклет
5. Рододендрон
6. Кипарис
7. Сумах
8. Секвойя
9. Бук
10. Магнолия

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Деревья – это легкие нашей планеты. Даже страшно представить, что стало бы с Землей, не будь на ней этих представителей флоры. Но что мы о них знаем? Кто-то запросто...
 
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