Тест: Сможете по фото определить, как называются деревья?

Источник материала: Flytothesky





Деревья – это легкие нашей планеты. Даже страшно представить, что стало бы с Землей, не будь на ней этих представителей флоры. Но что мы о них знаем? Кто-то запросто отличит одно дерево от другого, а кто-то не знает, как выглядит бук или тополь. Суть сегодняшнего теста в том, чтобы по фотографии определить, как называется то или иное дерево. Надеемся, вы справитесь.

Ответы:

1. Кедр

2. Тополь

3. Вяз

4. Бересклет

5. Рододендрон

6. Кипарис

7. Сумах

8. Секвойя

9. Бук

10. Магнолия

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