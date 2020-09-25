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Тест: Какой европейский город создан именно для вас?

25.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой европейский город создан именно для вас?

Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о переезде. Ведь всем известно, что хорошо там, где нас нет. Определиться со страной для следующего путешествия тоже бывает сложно. Как из всех предложений выбрать идеальное место, где будет интересно и увлекательно? Сейчас мы попробуем в этом разобраться. От вас требуется честно ответить на 10 вопросов, а от нас – определить, какой европейский город подходит под ваш характер и образ жизни. Попробуем?

Еще один тест:
Тест: Узнаете ли вы город по главной площади?

 
 
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Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о переезде. Ведь всем известно, что хорошо там, где нас нет. Определиться со страной для следующего путешествия тоже...
 
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