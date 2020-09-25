Тест: Правильно ли вы употребляете приставки ПРЕ- и ПРИ-?

Источник материала: Flytothesky





Насколько часто вы пользуетесь теми знаниями, которые получили в школе на уроках истории, астрономии или черчения? Осмелимся предположить, что далеко не каждый день. А вот о русском языке такого не скажешь. Все правила, выученные на уроках, необходимы нам для грамотной и красивой речи. Кстати, как устной, так и письменной. Давайте вспомним правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Как их использовать?

Ответы:

1. ПРЕвозмогая боль, он смог выстоять на ринге еще один раунд.

2. Несмотря на отзывы критиков, многие отправились на ПРЕсловутую премьеру.

3. Они выбрали для отдыха ПРИбрежный отель.

4. Она любит ПРЕдаваться воспоминаниям.

5. Он ПРИдумал, что делать дальше.

6. Горничная ПРИсела лишь на минуту, а потом снова принялась за работу.

7. Эта награда стала подтверждением того, что она ПРЕуспела в химии.

8. ПРИласкав бездомного котенка, она не могла не забрать его домой.

9. Он был ПРИговорен к высшей мере наказания.

10. Он ПРЕклонил голову в знак уважения.

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