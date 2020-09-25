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Тест: Правильно ли вы употребляете приставки ПРЕ- и ПРИ-?
25.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Насколько часто вы пользуетесь теми знаниями, которые получили в школе на уроках истории, астрономии или черчения? Осмелимся предположить, что далеко не каждый день. А вот о русском языке такого не скажешь. Все правила, выученные на уроках, необходимы нам для грамотной и красивой речи. Кстати, как устной, так и письменной. Давайте вспомним правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Как их использовать?
Ответы:
1. ПРЕвозмогая боль, он смог выстоять на ринге еще один раунд.
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Насколько часто вы пользуетесь теми знаниями, которые получили в школе на уроках истории, астрономии или черчения? Осмелимся предположить, что далеко не каждый...
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