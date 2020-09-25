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Тест: Что вы знаете об известных кинорежиссерах?

25.09.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вы знаете об известных кинорежиссерах?

За каждым великим фильмом стоит не менее великий режиссер. Но часто случается так, что мы с легкостью можем назвать имена актеров, которые сыграли в картине главные роли, а вот на фамилию режиссера даже не обращаем внимания. А ведь именно они создают кино. Предлагаем проверить, знаете ли вы культовых режиссеров, которые сделали огромный вклад в кинематограф.

Ответы:

1. Дэвид Линч
2. Мартин Скорсезе
3. Вуди Аллен
4. Стивен Спилберг
5. Квентин Тарантино
6. Альфред Хичкок
7. Хаяо Миядзаки
8. Альфонсо Куарон
9. Джордж Лукас
10. Гай Стюарт Ричи

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За каждым великим фильмом стоит не менее великий режиссер. Но часто случается так, что мы с легкостью можем назвать имена актеров, которые сыграли в картине главные...
 
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