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Тест: Что вы знаете об известных кинорежиссерах?
25.09.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
За каждым великим фильмом стоит не менее великий режиссер. Но часто случается так, что мы с легкостью можем назвать имена актеров, которые сыграли в картине главные роли, а вот на фамилию режиссера даже не обращаем внимания. А ведь именно они создают кино. Предлагаем проверить, знаете ли вы культовых режиссеров, которые сделали огромный вклад в кинематограф.
Ответы:
1. Дэвид Линч
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За каждым великим фильмом стоит не менее великий режиссер. Но часто случается так, что мы с легкостью можем назвать имена актеров, которые сыграли в картине главные...
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