Тест: Что вы знаете об известных кинорежиссерах?

Источник материала: Flytothesky





За каждым великим фильмом стоит не менее великий режиссер. Но часто случается так, что мы с легкостью можем назвать имена актеров, которые сыграли в картине главные роли, а вот на фамилию режиссера даже не обращаем внимания. А ведь именно они создают кино. Предлагаем проверить, знаете ли вы культовых режиссеров, которые сделали огромный вклад в кинематограф.

Ответы:

1. Дэвид Линч

2. Мартин Скорсезе

3. Вуди Аллен

4. Стивен Спилберг

5. Квентин Тарантино

6. Альфред Хичкок

7. Хаяо Миядзаки

8. Альфонсо Куарон

9. Джордж Лукас

10. Гай Стюарт Ричи

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