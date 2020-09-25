Управление гневом: 12 способов научиться контролировать свои эмоции

Источник материала: Flytothesky

Каждый день психику человека испытывают на прочность десятки раздражителей: непогода, невыполненные обязательства, трудности на работе и в личной жизни. Но если обычные люди научились с ними справляться, гневливым героям сложно контролировать свои эмоции. Отчасти в этом виновата высокая импульсивность, неразвитая эмпатия и низкая толерантность к фрустрации. С таким набором трудно совладать с собой в экстремальной ситуации, проявить терпение. Как научиться управлять гневом, который разрушает отношения и негативно сказывается на здоровье?





12 способов справиться со злостью

Шаг 1. Признайте проблему

У вас не получится взять ситуацию под контроль, пока вы отрицаете свою гневливость и убегаете от ответственности: «она меня довела», «просто у меня такой характер». Оставьте оправдания. Привычка реагировать на все раздражением и злостью – ваш реальный недостаток. Когда вы это признаете, процесс трансформации пойдет быстрее.

Шаг 2. Найдите истинную причину злости

Часто злость – это ложная эмоция, которой мы маскируем «стыдные» для нас чувства. Подумайте, что стоит за вашей злостью — страх, ощущение тревоги, вины, неудовлетворенности, неуверенности в себе? Почему вы запрещаете себе выражать настоящие эмоции? От чего убегаете, чего хотите добиться?

Шаг 3. Перестаньте накручивать себя

Посмотрите на ситуацию объективно: человек хотел вас задеть, или вы сами все придумали и обиделись, поспешив с выводами? Не стройте ожиданий, не решайте все за других – и тогда у вас будет меньше поводов для расстройства.





Шаг 4. Поделитесь эмоциями

Гнев – это комплекс негативных переживаний, которые человек слишком долго держал в себе. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, прекратите копить негативные эмоции – говорите обо всем сразу, что вас обижает или не устраивает. Так вы сможете решить проблему на начальном этапе, позволив окружающим лучше понять себя.

Шаг 5. Поставьте себя на место обидчика

Когда мы злимся, сложно мыслить рационально, проявлять заботу о чувствах окружающих. Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами партнера: почему человек поступил таким образом, он правда хотел вам навредить, или у него были свои причины? Подумайте, что чувствует ваш оппонент, какая у него правда. Это немного усмирит ваш пыл.

Шаг 6. Возьмите ответственность за свои чувства

Скажите честно: вы не можете управлять своим гневом или просто не хотите? Мол, пусть окружающие принимают вас таким, какой вы есть. Это инфантильная позиция. Перестаньте срываться на близких, отслеживайте гнев в момент зарождения, чтобы вовремя его предотвратить. Вы хозяин своих чувств, а не они управляют вами.





Шаг 7. Отследите пусковой механизм

Если раздражающая ситуация повторяется, не нужно реагировать на нее привычной злобой, попробуйте найти другой путь. Для этого заранее составьте список обстоятельств, которые заводят вас с полуоборота, а затем подумайте, как их избежать или решить по-другому?

Шаг 8. Откажитесь от категоричных суждений

Выбросьте из лексикона категоричные императивы по типу «всегда», «никогда», «кошмар», «мне все должны». А также учитесь мыслить шире, не абсолютизируйте негативные эмоции. Вместо «ты всегда все портишь» скажите «в этой ситуации ты повел себя глупо, мне бы хотелось другого отношения к себе». Вместо «вокруг одни идиоты» скажите «как много людей с нестандартным мышлением». Одну и ту же мысль можно подать под другим соусом и сохранить себе нервы.

Шаг 9. Освойте глубокое дыхание

Агрессия заставляет тело мобилизоваться – напрягаются мышцы, учащается дыхание, человек активно потеет. Как справиться с гневом, если вы находитесь на грани нервного срыва? Сделать глубокий вдох и медленный-медленный выдох, задействовав брюшные мышцы. Затем повторить тактику, пока тело не расслабится. Если не помогает – возьмите тайм-аут и выйдите на свежий воздух, примите расслабляющий душ, перекурите, чтобы привести мысли в порядок.





Шаг 10. Учитесь терпимости

Злость окружающих, их обидчивость и недовольство могут быть вызваны массой причин, не берите все на себя. Если вас несправедливо обвинили, наговорили вам уйму гадостей – не вступайте в спор, ищите корень проблемы. Почему человек так себя ведет? Может, он переживает не лучший период в жизни, его предали, он слишком устал? Окажите поддержку, а не отвечайте ответной агрессией, и пыл оппонента поутихнет.

Шаг 11. Сконцентрируйтесь на решении проблемы

Когда мы злимся, энергия идет на обдумывание обид и смакование негативных эмоций, это усиливает раздражение и агрессию. Так что направьте чувства в конструктивное русло – на поиск вариантов решения проблемы, тогда на злость не останется времени.

Шаг 12. Займитесь спортом

Чтобы снизить концентрацию кортизола в крови, нужно дать агрессии выход. Лучше сделать это через физическую активность – бег, катание на велосипеде, бокс, упражнения со штангой. Так вы не только успокоите нервную систему, но и усилите выработку серотонина , что повысит вам настроение.

Если благодаря этим советам вы не научились управлять гневом – проблема может быть глубже и серьезнее, чем кажется. Не бойтесь обратиться за помощью к специалисту.

Текст: Flytothesky.ru

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