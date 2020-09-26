Какой сегодня праздник: 26 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 26 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 26 сентября

В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

В 1961 году в Нью-Йорке состоялся дебют американского певца Боба Дилана.

Также отмечаются Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.

Кто родился 26 сентября

Также в этот день родились актриса Линда Хэмилтон, теннисистка Серена Уильямс, актриса Светлана Иванова.

26 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память Священномученика Корнилия Сотника. Церковь чтит память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Именины 26 сентября

В этот день именины у Александра, Ильи, Корнилия, Леонтия, Лукьяна, Николая, Петра, Степана, Юлиана.

26 сентября в белорусском народном календаре