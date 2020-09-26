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Какой сегодня праздник: 26 сентября
26.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 26 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 26 сентября
В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.
В 1961 году в Нью-Йорке состоялся дебют американского певца Боба Дилана.
Также отмечаются Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
Кто родился 26 сентября
Также в этот день родились актриса Линда Хэмилтон, теннисистка Серена Уильямс, актриса Светлана Иванова.
26 сентября в православном календаре
В этот день православные чтут память Священномученика Корнилия Сотника. Церковь чтит память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Именины 26 сентября
В этот день именины у Александра, Ильи, Корнилия, Леонтия, Лукьяна, Николая, Петра, Степана, Юлиана.
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Сегодня суббота, 26 сентября. Этот день является 270-м в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней.
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