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Какой сегодня праздник: 26 сентября

26.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 26 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 26 сентября

В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

В 1961 году в Нью-Йорке состоялся дебют американского певца Боба Дилана.

Также отмечаются Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.

Кто родился 26 сентября

Также в этот день родились актриса Линда Хэмилтон, теннисистка Серена Уильямс, актриса Светлана Иванова.

26 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память Священномученика Корнилия Сотника. Церковь чтит память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Именины 26 сентября

В этот день именины у Александра, Ильи, Корнилия, Леонтия, Лукьяна, Николая, Петра, Степана, Юлиана.

26 сентября в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 26 сентября. Этот день является 270-м в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней.
 
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