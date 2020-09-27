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20 лучших фотографий недели

27.09.2020 21:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Осенью эмоциональное состояние многих людей сильно меняется. Беспричинно становится грустно, тоскливо, даже уныло. И это неудивительно, ведь так организм реагирует на недостаток тепла и солнышка. Но на самом деле, осень – прекрасное время, чтобы сделать все то, на что не хватает сил летом. Например, окунуться с головой в новые книги, уделить время близким и привнести в жизнь капельку уюта. А прямо сейчас предлагаем вам полюбоваться на 20 лучших фотографий прошедшей недели.

1. Цвета свободы. Фотограф Ralf Thomas

2. На большом воздушном шаре. Фотограф Afzal Karim

3. Бретань. Фотограф Raimondo Restelli

4. Живые небеса. Фотограф Dean McLeod

5. Встреча. Фотограф GE20 лучших фотографий неделиRGI GV

6. Золотистый ретривер. Фотограф sophie kozlova

7. Вечер. Фотограф Kees Groeneveld

8. Лестница на небеса. Фотограф Bob Photomax

9. Мир за окном. Фотограф Simon_Ding

10. Ночной город. Фотограф CHY

11. Магия в Умбрии. Фотограф Dario Ruta

12. Путь к мосту. Фотограф L8Xpress

13. Возвращение в прошлое. Фотограф Jeff Douglas

14. Через лес на побережье. Фотограф Luann P.

15. Тень. Фотограф minoru karamatsu（柄松稔）

16. Солнечный свет. Фотограф V姐

17. Центр. Фотограф Alfonso Mattera

18. Ночью тайфун. Фотограф 绿茶

19. Дорога света. Фотограф 拍照的考拉

20. Подворотня. Фотограф Leonhard Leichtle

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Осенью эмоциональное состояние многих людей сильно меняется. Беспричинно становится грустно, тоскливо, даже уныло. И это неудивительно, ведь так организм...
 
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