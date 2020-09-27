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20 лучших фотографий недели
27.09.2020 21:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Осенью эмоциональное состояние многих людей сильно меняется. Беспричинно становится грустно, тоскливо, даже уныло. И это неудивительно, ведь так организм реагирует на недостаток тепла и солнышка. Но на самом деле, осень – прекрасное время, чтобы сделать все то, на что не хватает сил летом. Например, окунуться с головой в новые книги, уделить время близким и привнести в жизнь капельку уюта. А прямо сейчас предлагаем вам полюбоваться на 20 лучших фотографий прошедшей недели.
1. Цвета свободы. Фотограф
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