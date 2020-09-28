|
Тест: Существуют ли такие праздники на самом деле?
28.09.2020 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Рождество, Новый год или День святого Валентина – это те долгожданные дни, которые приносят радость, новые впечатления и приятные сюрпризы. Но, кроме этих популярных торжеств, есть и такие, о которых мало кто знает. Слышали что-нибудь о Международном дне слова “спасибо” или Дне пирата? Предлагаем вам проверить, насколько вы осведомлены о праздниках, которые отмечают в разных уголках мира.
Ответы:
1. Правда
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождество, Новый год или День святого Валентина – это те долгожданные дни, которые приносят радость, новые впечатления и приятные сюрпризы. Но, кроме этих...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)