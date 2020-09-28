Тест: Существуют ли такие праздники на самом деле?

Источник материала: Flytothesky





Рождество, Новый год или День святого Валентина – это те долгожданные дни, которые приносят радость, новые впечатления и приятные сюрпризы. Но, кроме этих популярных торжеств, есть и такие, о которых мало кто знает. Слышали что-нибудь о Международном дне слова “спасибо” или Дне пирата? Предлагаем вам проверить, насколько вы осведомлены о праздниках, которые отмечают в разных уголках мира.

Ответы:

1. Правда

2. Вымысел

3. Вымысел

4. Правда

5. Правда

6. Правда

7. Вымысел

8. Вымысел

9. Правда

10. Правда

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