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Тест: Существуют ли такие праздники на самом деле?

28.09.2020 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Существуют ли такие праздники на самом деле?

Рождество, Новый год или День святого Валентина – это те долгожданные дни, которые приносят радость, новые впечатления и приятные сюрпризы. Но, кроме этих популярных торжеств, есть и такие, о которых мало кто знает. Слышали что-нибудь о Международном дне слова “спасибо” или Дне пирата? Предлагаем вам проверить, насколько вы осведомлены о праздниках, которые отмечают в разных уголках мира.

Ответы:

1. Правда
2. Вымысел
3. Вымысел
4. Правда
5. Правда
6. Правда
7. Вымысел
8. Вымысел
9. Правда
10. Правда

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Рождество, Новый год или День святого Валентина – это те долгожданные дни, которые приносят радость, новые впечатления и приятные сюрпризы. Но, кроме этих...
 
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