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Тест: Сможете ли вы назвать фильм по влюбленной паре?
28.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Для кого-то любовь – это внутренний двигатель, источник счастья. Для других – тяжелая работа. А кто-то и вовсе не верит в любовь. Но наверняка каждый хоть раз испытывал желание окунуться в это волшебное чувство, которое так привлекательно изображается в кино. Сегодняшний тест как раз об этом. Давайте вспомним героев, за развитием отношений которых мы не раз наблюдали. Сможете назвать кинокартину по влюбленной парочке?
Ответы:
1. “Век Адалин”
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Для кого-то любовь – это внутренний двигатель, источник счастья. Для других – тяжелая работа. А кто-то и вовсе не верит в любовь. Но наверняка каждый хоть раз...
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