Тест: Сможете ли вы назвать фильм по влюбленной паре?

Источник материала: Flytothesky





Для кого-то любовь – это внутренний двигатель, источник счастья. Для других – тяжелая работа. А кто-то и вовсе не верит в любовь. Но наверняка каждый хоть раз испытывал желание окунуться в это волшебное чувство, которое так привлекательно изображается в кино. Сегодняшний тест как раз об этом. Давайте вспомним героев, за развитием отношений которых мы не раз наблюдали. Сможете назвать кинокартину по влюбленной парочке?

Ответы:

1. “Век Адалин”

2. “Звезда родилась”

3. “Три метра над уровнем неба”

4. “Мой парень – псих”

5. “Дневник памяти”

6. “Форма воды”

7. “Загадочная история Бенджамина Баттона”

8. “Притворись моей женой”

9. “Аладдин”

10. “Человек-паук”

Еще один тест:

Какого предмета не хватает в кадре? Тест на знание советских фильмов