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Тест: Сможете ли вы назвать фильм по влюбленной паре?

28.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы назвать фильм по влюбленной паре?

Для кого-то любовь – это внутренний двигатель, источник счастья. Для других – тяжелая работа. А кто-то и вовсе не верит в любовь. Но наверняка каждый хоть раз испытывал желание окунуться в это волшебное чувство, которое так привлекательно изображается в кино. Сегодняшний тест как раз об этом. Давайте вспомним героев, за развитием отношений которых мы не раз наблюдали. Сможете назвать кинокартину по влюбленной парочке?

Ответы:

1. “Век Адалин”
2. “Звезда родилась”
3. “Три метра над уровнем неба”
4. “Мой парень – псих”
5. “Дневник памяти”
6. “Форма воды”
7. “Загадочная история Бенджамина Баттона”
8. “Притворись моей женой”
9. “Аладдин”
10. “Человек-паук”

Еще один тест:
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Для кого-то любовь – это внутренний двигатель, источник счастья. Для других – тяжелая работа. А кто-то и вовсе не верит в любовь. Но наверняка каждый хоть раз...
 
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