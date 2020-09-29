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Тест по истории СССР. Хорошо ли вы помните даты основных событий?

29.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест по истории СССР. Хорошо ли вы помните даты основных событий?

За огромный период существования СССР произошло множество жестоких мятежей, революций и политических перестановок. Знать даты необходимо, даже если вы не родились в Советском Союзе. Ведь все эти события – это наша история, которая послужила толчком к тому, что мы имеем сейчас. Надеемся, пройти этот тест будет вам по силам. А вот набрать лучший результат… Давайте проверим!

Ответы:

1. Юрий Гагарин отправился в космос в 1961 году.
2. 19 мая 1922 года – День пионерии.
3. «Сталинская конституция» была принята 5 декабря 1936 года.
4. СССР образовался в 1922 году.
5. С 1937 по 1938 г. – период сталинских репрессий.
6. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.
7. С 1941 по 1944 г. происходила блокада Ленинграда.
8. Кронштадтский мятеж произошел в 1921 году.
9. Победа в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая.
10. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 году.

Еще один тест:
Многое ли вы знаете о СССР? Попробуйте отличить правду от вымысла

 
 
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За огромный период существования СССР произошло множество жестоких мятежей, революций и политических перестановок. Знать даты необходимо, даже если вы не...
 
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