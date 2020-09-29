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Тест по истории СССР. Хорошо ли вы помните даты основных событий?
29.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
За огромный период существования СССР произошло множество жестоких мятежей, революций и политических перестановок. Знать даты необходимо, даже если вы не родились в Советском Союзе. Ведь все эти события – это наша история, которая послужила толчком к тому, что мы имеем сейчас. Надеемся, пройти этот тест будет вам по силам. А вот набрать лучший результат… Давайте проверим!
Ответы:
1. Юрий Гагарин отправился в космос в 1961 году.
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За огромный период существования СССР произошло множество жестоких мятежей, революций и политических перестановок. Знать даты необходимо, даже если вы не...
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