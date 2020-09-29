Тест: Какой вид искусства идеально вам подходит?

Источник материала: Flytothesky





Готовы поспорить, что мысль стать сверхпопулярной рок-звездой, голливудским актером, всемирно известным писателем или художником хотя бы раз закрадывалась в вашу голову. Но в какой сфере вы бы могли достичь успеха – это вопрос на миллион. Одно мы знаем точно: у каждого человека есть таланты и склонности к творчеству. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и узнать, какой вид искусства подходит вам больше остальных.

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