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Тест: На какую оценку вы знаете русский язык?

29.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На какую оценку вы знаете русский язык?

То, что НЕ с глаголами пишется раздельно, знают даже первоклассники. А “Жи-/Ши- пиши с буквой И”, кажется, все усвоили на уровне рефлексов. Но как насчет правил посложнее? Только настоящий гуру ориентируется во всех словах-исключениях, безошибочно спрягает глаголы и за секунду определяет род заимствованных слов. Предлагаем вам бросить вызов своей грамотности и проверить, насколько хорошо вы знаете русский язык.

Ответы:

1. ВетреНый
2. Стеклянный шар
3. Тщеславный
4. Проиграть
5. ВероисповедАние
6. Пол ложки
7. Мозоль
8. Самолет приземлится в Домодедове
9. Полощат
10. Посаженый

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То, что НЕ с глаголами пишется раздельно, знают даже первоклассники. А “Жи-/Ши- пиши с буквой И”, кажется, все усвоили на уровне рефлексов. Но как насчет правил...
 
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