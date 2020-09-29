Тест: На какую оценку вы знаете русский язык?

Источник материала: Flytothesky





То, что НЕ с глаголами пишется раздельно, знают даже первоклассники. А “Жи-/Ши- пиши с буквой И”, кажется, все усвоили на уровне рефлексов. Но как насчет правил посложнее? Только настоящий гуру ориентируется во всех словах-исключениях, безошибочно спрягает глаголы и за секунду определяет род заимствованных слов. Предлагаем вам бросить вызов своей грамотности и проверить, насколько хорошо вы знаете русский язык.

Ответы:

1. ВетреНый

2. Стеклянный шар

3. Тщеславный

4. Проиграть

5. ВероисповедАние

6. Пол ложки

7. Мозоль

8. Самолет приземлится в Домодедове

9. Полощат

10. Посаженый

Пройдите также:

Тест: Знаете ли вы, в каких словах пишется Ё, а в каких – О?