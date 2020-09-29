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Тест: На какую оценку вы знаете русский язык?
29.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
То, что НЕ с глаголами пишется раздельно, знают даже первоклассники. А “Жи-/Ши- пиши с буквой И”, кажется, все усвоили на уровне рефлексов. Но как насчет правил посложнее? Только настоящий гуру ориентируется во всех словах-исключениях, безошибочно спрягает глаголы и за секунду определяет род заимствованных слов. Предлагаем вам бросить вызов своей грамотности и проверить, насколько хорошо вы знаете русский язык.
Ответы:
1. ВетреНый
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То, что НЕ с глаголами пишется раздельно, знают даже первоклассники. А “Жи-/Ши- пиши с буквой И”, кажется, все усвоили на уровне рефлексов. Но как насчет правил...
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