Какой сегодня праздник: 30 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 30 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 30 сентября

В 1452 году Иоганн Гутенберг в Майнце напечатал первую книгу — Библию.

В 1791 году в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта".

В 1902 году была запатентована вискоза — искусственный шелк.

В 1929 году английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

В 1980 году в Израиле была введена новая валюта — шекель.

Международный день переводчика отмечается 30 сентября. В России 30 сентября празднуют День интернета, а в Украине — День библиотек.

Кто родился 30 сентября

Также в этот день родились режиссер Юрий Любимов, барабанщик Бадди Рич, актриса Дебора Керр, писатель Трумен Капоте, актер Эрик Штольц, футболист Оливье Жиру, писательница Зоська Верас.

30 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Именины 30 сентября

В этот день именины у Александры, Веры, Дмитрия, Зиновия, Ивана, Ильи, Ирины, Любови, Мирона, Надежды, Павла, Софьи.