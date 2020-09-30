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Какой сегодня праздник: 30 сентября

30.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 30 сентября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 30 сентября

В 1452 году Иоганн Гутенберг в Майнце напечатал первую книгу — Библию.

В 1791 году в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта".

В 1902 году была запатентована вискоза — искусственный шелк.

В 1929 году английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

В 1980 году в Израиле была введена новая валюта — шекель.

Международный день переводчика отмечается 30 сентября. В России 30 сентября празднуют День интернета, а в Украине — День библиотек.  

Кто родился 30 сентября

Также в этот день родились режиссер Юрий Любимов, барабанщик Бадди Рич, актриса Дебора Керр, писатель Трумен Капоте, актер Эрик Штольц, футболист Оливье Жиру, писательница Зоська Верас.

30 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Именины 30 сентября

В этот день именины у Александры, Веры, Дмитрия, Зиновия, Ивана, Ильи, Ирины, Любови, Мирона, Надежды, Павла, Софьи.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня среда, 30 сентября. Этот день является 274-м в григорианском календаре. До конца года остается 92 дня.
 
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