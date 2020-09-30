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Тест: Угадаете ли вы фильм по эпичной цитате?
30.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Некоторые фразы и диалоги из фильмов уже давно живут отдельной от кино жизнью. Они превратились в афоризмы и стали частью повседневных разговоров. Мы собрали самые эпичные цитаты из популярных фильмов, которые вы точно где-то слышали. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете шедевры кинематографа, и отгадать фильмы, в которых звучали околокрылатые выражения.
Ответы:
1. «Бриллиантовая рука»
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Некоторые фразы и диалоги из фильмов уже давно живут отдельной от кино жизнью. Они превратились в афоризмы и стали частью повседневных разговоров. Мы собрали самые...
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