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Тест: Угадаете ли вы фильм по эпичной цитате?

30.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Угадаете ли вы фильм по эпичной цитате?

Некоторые фразы и диалоги из фильмов уже давно живут отдельной от кино жизнью. Они превратились в афоризмы и стали частью повседневных разговоров. Мы собрали самые эпичные цитаты из популярных фильмов, которые вы точно где-то слышали. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете шедевры кинематографа, и отгадать фильмы, в которых звучали околокрылатые выражения.

Ответы:

1. «Бриллиантовая рука»
2. «Звездные войны»
3. «Москва слезам не верит»
4. «Аполлон-13»
5. «Крестный отец»
6. «Мистер и миссис Смит»
7. «300 спартанцев»
8. «Люди в черном»
9. «Гараж»
10. «Титаник»

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Некоторые фразы и диалоги из фильмов уже давно живут отдельной от кино жизнью. Они превратились в афоризмы и стали частью повседневных разговоров. Мы собрали самые...
 
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