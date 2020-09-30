Тест: Угадаете ли вы фильм по эпичной цитате?

Источник материала: Flytothesky





Некоторые фразы и диалоги из фильмов уже давно живут отдельной от кино жизнью. Они превратились в афоризмы и стали частью повседневных разговоров. Мы собрали самые эпичные цитаты из популярных фильмов, которые вы точно где-то слышали. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете шедевры кинематографа, и отгадать фильмы, в которых звучали околокрылатые выражения.

Ответы:

1. «Бриллиантовая рука»

2. «Звездные войны»

3. «Москва слезам не верит»

4. «Аполлон-13»

5. «Крестный отец»

6. «Мистер и миссис Смит»

7. «300 спартанцев»

8. «Люди в черном»

9. «Гараж»

10. «Титаник»

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