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Тест: Сможете ли вы узнать знаменитость по факту из биографии?

30.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы узнать знаменитость по факту из биографии?

Биография напоминает книгу, прочитав которую, мы формируем мнение о человеке и многому находим объяснение. Почему он сейчас на этом месте, благодаря чему имеет такой успех? Но бывает и так, что личность нам интересна, а желания изучать весь ее жизненный путь нет. Тогда можно утолить интерес занимательными фактами из биографии. Вот вы знали, что Элвис Пресли был блондином, а Кристофер Уокен подрабатывал дрессировщиком львов? Скорее начинайте тест, чтобы узнать еще кое-что интересное:)

Ответы:

1. Майкл Фассбендер
2. Мила Кунис
3. Мел Гибсон
4. Уолт Дисней
5. Рианна
6. Фредди Меркьюри
7. Боб Марли
8. Антонио Бандерас
9. Брэд Питт
10. Билл Мюррей

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Биография напоминает книгу, прочитав которую, мы формируем мнение о человеке и многому находим объяснение. Почему он сейчас на этом месте, благодаря чему имеет...
 
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