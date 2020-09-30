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Тест: Сможете ли вы узнать знаменитость по факту из биографии?
30.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Биография напоминает книгу, прочитав которую, мы формируем мнение о человеке и многому находим объяснение. Почему он сейчас на этом месте, благодаря чему имеет такой успех? Но бывает и так, что личность нам интересна, а желания изучать весь ее жизненный путь нет. Тогда можно утолить интерес занимательными фактами из биографии. Вот вы знали, что Элвис Пресли был блондином, а Кристофер Уокен подрабатывал дрессировщиком львов? Скорее начинайте тест, чтобы узнать еще кое-что интересное:)
Ответы:
1. Майкл Фассбендер
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Биография напоминает книгу, прочитав которую, мы формируем мнение о человеке и многому находим объяснение. Почему он сейчас на этом месте, благодаря чему имеет...
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