Тест: Сможете ли вы узнать знаменитость по факту из биографии?

Источник материала: Flytothesky





Биография напоминает книгу, прочитав которую, мы формируем мнение о человеке и многому находим объяснение. Почему он сейчас на этом месте, благодаря чему имеет такой успех? Но бывает и так, что личность нам интересна, а желания изучать весь ее жизненный путь нет. Тогда можно утолить интерес занимательными фактами из биографии. Вот вы знали, что Элвис Пресли был блондином, а Кристофер Уокен подрабатывал дрессировщиком львов? Скорее начинайте тест, чтобы узнать еще кое-что интересное:)

Ответы:

1. Майкл Фассбендер

2. Мила Кунис

3. Мел Гибсон

4. Уолт Дисней

5. Рианна

6. Фредди Меркьюри

7. Боб Марли

8. Антонио Бандерас

9. Брэд Питт

10. Билл Мюррей

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