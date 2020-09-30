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Тест: Какой жанр кино напоминает ваша жизнь в настоящий момент?
30.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У каждого из нас есть любимый жанр кино. И не без причины. В большинстве случаев эти фильмы отвечают нашему внутреннему состоянию, ведь в любом персонаже мы можем найти самих себя. А как вы думаете, на какой жанр похожа ваша жизнь? На сентиментальную мелодраму или глупую комедию? А может и вовсе на непредсказуемый и остросюжетный боевик? Давайте не будем терять времени и поскорее это выясним!
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У каждого из нас есть любимый жанр кино. И не без причины. В большинстве случаев эти фильмы отвечают нашему внутреннему состоянию, ведь в любом персонаже мы можем...
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