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Тест из 10 школьных вопросов по географии. Сможете ответить?

30.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест из 10 школьных вопросов по географии. Сможете ответить?

Многие ассоциируют географию со школьными уроками, где только и делали, что заучивали столицы стран, листали страницы атласа и изучали полезные ископаемые. Но ведь география не только про это. Эта наука позволяет людям хотя бы одним глазком взглянуть на те чудеса природы, от которых захватывает дух и замирает сердце. Наш сегодняшний тест поможет вам немного глубже окунуться в этот, казалось бы, скучный предмет!

Ответы:

1. Анды – самая длинная горная цепь в мире.
2. Китай имеет сухопутные границы с 14 странами.
3. Государство Науру не имеет официальной столицы.
4. Чунцин – самый большой по площади город в мире.
5. Аляска – самый северный и самый западный штат в США.
6. Анхель – самый высокий водопад.
7. Хиллиер – розовое озеро на юго-западе Австралии.
8. Столица Канады – Оттава.
9. В Палау находится Озеро Медуз.
10. Вершина Большого Арарата – самая высокая точка Турции.

Еще один тест:
Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?

 
 
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Многие ассоциируют географию со школьными уроками, где только и делали, что заучивали столицы стран, листали страницы атласа и изучали полезные ископаемые. Но ведь...
 
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