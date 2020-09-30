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Тест из 10 школьных вопросов по географии. Сможете ответить?
30.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многие ассоциируют географию со школьными уроками, где только и делали, что заучивали столицы стран, листали страницы атласа и изучали полезные ископаемые. Но ведь география не только про это. Эта наука позволяет людям хотя бы одним глазком взглянуть на те чудеса природы, от которых захватывает дух и замирает сердце. Наш сегодняшний тест поможет вам немного глубже окунуться в этот, казалось бы, скучный предмет!
Ответы:
1. Анды – самая длинная горная цепь в мире.
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Многие ассоциируют географию со школьными уроками, где только и делали, что заучивали столицы стран, листали страницы атласа и изучали полезные ископаемые. Но ведь...
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