Тест из 10 школьных вопросов по географии. Сможете ответить?

Источник материала: Flytothesky





Многие ассоциируют географию со школьными уроками, где только и делали, что заучивали столицы стран, листали страницы атласа и изучали полезные ископаемые. Но ведь география не только про это. Эта наука позволяет людям хотя бы одним глазком взглянуть на те чудеса природы, от которых захватывает дух и замирает сердце. Наш сегодняшний тест поможет вам немного глубже окунуться в этот, казалось бы, скучный предмет!

Ответы:

1. Анды – самая длинная горная цепь в мире.

2. Китай имеет сухопутные границы с 14 странами.

3. Государство Науру не имеет официальной столицы.

4. Чунцин – самый большой по площади город в мире.

5. Аляска – самый северный и самый западный штат в США.

6. Анхель – самый высокий водопад.

7. Хиллиер – розовое озеро на юго-западе Австралии.

8. Столица Канады – Оттава.

9. В Палау находится Озеро Медуз.

10. Вершина Большого Арарата – самая высокая точка Турции.

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