Уралов: белорусский кризис можно преодолеть, укрепив отношения с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

Семен Уралов, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" – для Sputnik Беларусь

Накануне Форума в Минск приехали главы ряда регионов России. Только Ленинградская область заключила многомилионные контракты с белорусскими производителями сельхозтехники, автобусов, оборудования для очистки воды и лифтов. Другие не отставали.

Итак, на Форуме Россия обеспечила союзнику максимально полную поддержку. Продемонстрировав, что любые разногласия снимаются путем переговоров.

Владимир Путин объяснил в своем приветствии, что "с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов", надо помнить, что "отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре".

А Александр Лукашенко, в свою очередь, заверил, что союзные отношения ждет новый импульс "как продолжение диалога, который мы с президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года".

Социологические проблемы Союза

Объединила всех участников Форума также тема памяти о Великой Отечественной войне и недопущения фальсификации истории. О "союзных скрепах" говорили много, аргументировано, эмоционально и доказательно.

Однако давайте посмотрим в лицо политическим фактам. В то время как высшее руководство Беларуси борется за память Великой Отечественной войне - на улицах Минска свободно расхаживают люди с флагами, которые в СССР считались флагами коллаборационистов и полицаев.

Как так получается? Что с памятью о войне у белорусских протестующих?

Причем под этими флагами активно фотографируются молодые и позитивные люди, даже не задумываясь об исторической правде и чувствах своих сограждан.

Получается, что пока "отцы" совещаются и принимают декларации, у "детей" уже сложилась совершенно иная система ценностей. И белорусский политический кризис – тому яркое подтверждение.

За последние 30 лет незаметно выросло поколение белорусов, для которых Варшава с Вильнюсом роднее Москвы и Петербурга. И этот факт надо признать. Популярность идей европейской интеграции среди молодого поколения белорусов имеет глубинную и структурированную поддержку. У сторонников союза с Россией нет таких организационных, финансовых, лоббистских и медийных возможностей.

По моим наблюдениям, за последние пять лет республика Беларусь превратилась в "проходной двор" для многочисленных западных некоммерческих организаций (НКО), фондов и прочих субъектов "мягкой силы".

В то время как в России принимали законы об иностранных агентах и запрещали иностранцам владеть СМИ, в Беларуси открывались новые и новые НКО.

То, что сегодня протестом управляют из Варшавы и Вильнюса, во многом вина самой белорусской власти. Государственные СМИ последние годы убаюкивали аудиторию пропагандой стабильности и создавали альтернативную реальность для своих зрителей. Когда началась реальная уличная политика, то оказалось, что на белорусской информационной передовой за власть бьется отважный RT и Константин Придыбайло, а местные государственные СМИ не способны переиграть "Радио.Свобода" и "Белсат" с "Нехтой".

Политическая реальность говорит о том, что утрата белорусской властью симпатий целого поколения может очень дорого обойтись Союзному государству, несмотря на текущие экономические успехи.

Белорусские реформы: базис и надстройка

То, что белорусская политическая система требует переформатирования в сторону делегирования полномочий от президента на места, признает даже сам архитектор этой системы – Лукашенко.

Теперь главное признать на уровне государства неизбежность подлинной, а не косметической реформы. Также стоит избегать соблазна сложных политических комбинаций, как в Армении несколько лет назад.

Мне кажется, белорусская общественно-политическая система должна быть основана на консенсусе. В середине 90-х подобный кризис в республике был остановлен с помощью референдума, на который вынесли вопросы о статусе русского языка, об отношениях с Россией и о госсимволике.

Сейчас белорусская политическая реформа также требует общественного консенсуса.

С моей точки зрения, союз с Россией может и должен стать объединяющим фактором современного белорусского общества. Да, есть значительная часть противников этого. Есть колеблющиеся обыватели. Но если вопрос ставить ребром, то сегодня большинство жителей Беларуси выступает за сотрудничество с Россией.

В белорусской Конституции зафиксировано стремление к нейтралитету. "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным", говорится в статье 18.

Для достижения консенсуса союзный статус по отношению к России должен быть зафиксирован в белорусском Основном законе. С одной стороны, это снимет все вопросы о геополитическом расколе, а с другой - позволит вывести союзные отношения на новый уровень.

Главная проблема Союзного государства – в его недоинтегрированности. Экономический базис уже давно требует более современной политической надстройки. Товарооборот в 35 миллиардов и общие вызовы требуют адекватного 21 веку политического, общественного и информационного администрирования. России хотелось бы видеть своего союзника современным и эффективным государством, в том числе и в вопросах общей информационной борьбы. А не смотреть, как госпропаганда рассыпается под ударами польских 20-летних блогеров.

Давайте сделаем выводы.

Россия готова помогать. Но от союзников требуются конкретные шаги, а не только риторика. Мое мнение, что нужно сделать Минску:

самоопределиться как истинному союзнику России;

провести реформу политической надстройки в соответствии с устройством общества и экономическим базисом;

очистить государственный аппарат от западных лоббистов;

восстановить информационный суверенитет;

бороться за симпатии молодых поколений.

Выход из кризиса возможен только при соблюдении этих мер. В противном случае республику будет лихорадить еще несколько лет, а Союзное государство будет вынуждено уйти на самоизоляцию.

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