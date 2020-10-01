Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси производители и экспортеры табачных изделий могут каждый месяц пересматривать цены на продукцию, которую выпускают и продают. Не станет исключением и нынешний октябрь.

Вырастут в республике цены на некоторые марки сигарет в диапазоне 5–15 копеек, как от производителей, так и импортеров сигарет.

Снижаем экспортную пошлину на нефть

В начале месяца снизятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Согласно решению Совета министра ставка экспортной пошлины составит:

на сырую нефть – $45,4 за 1 т (ранее – $47,5);

на прямогонный бензин – $24,9 за 1 т (ранее – $26,1);

на товарные бензины – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2);

на легкие, средние дистилляты – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2);

на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2).

Месяцем ранее постановлением правительства Беларуси ставки вывозных пошлин на черное золото и нефтепродукты наоборот повышались.

Местные власти опять возьмутся за обновление списка граждан, не занятых в экономике, но при этом трудоспособных, или говоря языком местного истеблишмента – "тунеядцев". Попадание в этот список накануне отопительного сезона сулит потяжелевшую жировку на следующий месяц.

Поэтому нужно до 21 октября предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость или уважительную причину временного простоя.

Командировку возместят по-новому

Правительство ввело новые правила по оплате командировочных расходов. Приняты они были 22 сентября, а действовать начнут через 10 дней после официального опубликования.

Индивидуальные предприниматели и организации (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки по стране, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это можно как с документами, так и без них.

При отсутствии подтверждающих документов возмещают от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы. Бюджетникам в подобной ситуации возместят только 5%.

Вильнюс станет цифровым

Литовское посольство с наступлением октября перестанет принимать заявления и документы по вопросам гражданства. Теперь заявления и копии документов заинтересованные в литовском подданстве лица будут подавать в электронном виде через информационную систему миграции – MIGRIS.

Заранее регистрироваться на визит в литовскую дипломатическую миссию, чтобы предъявить оригиналы документов придется только в случае, если гражданин получит положительный ответ через систему MIGRIS.

Кстати, неприятным сюрпризом для белорусов может стать подорожавшая гречка. Дело в том, что до 30 сентября в Беларуси действовало государственное регулирование цен на гречку. Пока решение о продление такого контроля в МАРТ не озвучивали. Зато в республике с 1 октября начнется охота на лося, кабана, косулю, пятнистого и благородного оленя, лань и муфлона.