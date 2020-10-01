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Пошлины на нефть и ЖКХ для "тунеядцев": что изменится в Беларуси с 1 октября
01.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси производители и экспортеры табачных изделий могут каждый месяц пересматривать цены на продукцию, которую выпускают и продают. Не станет исключением и нынешний октябрь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вырастут в республике цены на некоторые марки сигарет в диапазоне 5–15 копеек, как от производителей, так и импортеров сигарет.
Снижаем экспортную пошлину на нефть
В начале месяца снизятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Согласно решению Совета министра ставка экспортной пошлины составит:
на сырую нефть – $45,4 за 1 т (ранее – $47,5);
на прямогонный бензин – $24,9 за 1 т (ранее – $26,1);
на товарные бензины – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2);
на легкие, средние дистилляты – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2);
на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2).
Месяцем ранее постановлением правительства Беларуси ставки вывозных пошлин на черное золото и нефтепродукты наоборот повышались.
Опять тунеядцы
© Sputnik /
Местные власти опять возьмутся за обновление списка граждан, не занятых в экономике, но при этом трудоспособных, или говоря языком местного истеблишмента – "тунеядцев". Попадание в этот список накануне отопительного сезона сулит потяжелевшую жировку на следующий месяц.
Поэтому нужно до 21 октября предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость или уважительную причину временного простоя.
Командировку возместят по-новому
Правительство ввело новые правила по оплате командировочных расходов. Приняты они были 22 сентября, а действовать начнут через 10 дней после официального опубликования.
© Sputnik / Алексей Даничев
Индивидуальные предприниматели и организации (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки по стране, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это можно как с документами, так и без них.
При отсутствии подтверждающих документов возмещают от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы. Бюджетникам в подобной ситуации возместят только 5%.
Вильнюс станет цифровым
Литовское посольство с наступлением октября перестанет принимать заявления и документы по вопросам гражданства. Теперь заявления и копии документов заинтересованные в литовском подданстве лица будут подавать в электронном виде через информационную систему миграции – MIGRIS.
© Sputnik
Заранее регистрироваться на визит в литовскую дипломатическую миссию, чтобы предъявить оригиналы документов придется только в случае, если гражданин получит положительный ответ через систему MIGRIS.
Кстати, неприятным сюрпризом для белорусов может стать подорожавшая гречка. Дело в том, что до 30 сентября в Беларуси действовало государственное регулирование цен на гречку. Пока решение о продление такого контроля в МАРТ не озвучивали. Зато в республике с 1 октября начнется охота на лося, кабана, косулю, пятнистого и благородного оленя, лань и муфлона.
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