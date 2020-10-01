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Какой сегодня праздник: 1 октября
01.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 1 октября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.
Что произошло 1 октября
В 1924 году в Москве был открыт Театр сатиры.
В 1926 году был открыт Киевский театр оперы и балета.
В 1931 году в СССР начались регулярные телепередачи.
В 1949 году была провозглашена Китайская Народная Республика.
В 1960 году с конвейера сошел первый "Запорожец", получивший в народе прозвище "горбатый".
В 1967 году Центральное телевидение СССР начало трансляцию цветных программ.
Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства и Международный день музыки также отмечаются 1 октября. В России отмечают День Сухопутных войск.
Кто родился 1 октября
Также в этот день родились писатель Сергей Аксаков, самолетостроитель Уильям Боинг, актриса Нина Усатова, актер Зак Галифианакис и писатель Лев Гумилев.
1 октября в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Евмения Гортинского и преподобной Евфросинии Суздальской.
Именины 1 октября
В этот день именины у Алексея, Ариадны, Аркадия, Бориса, Вениамина, Владимира, Ивана, Илариона, Ирины, Константина, Михаила, Петра, Сергея и Софьи.
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Сегодня четверг, 1 октября. Этот день является 275-м в григорианском календаре. До конца года остается 91 день.
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