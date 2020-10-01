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Тест: Насколько хорошо у вас развито чувство юмора?

01.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько хорошо у вас развито чувство юмора?

Одни люди удачно шутят, даже не задумываясь об этом, а другие редко выдают что-то уморительное. В жизни важно уметь как шутить над собой, так и хохотать от души над шутками других. Понимать юмор, а тем более самому обладать хорошим чувством юмора – это уникальный дар. Если вы его обладатель, вам повезло, а если нет – можно приложить усилия и развить этот навык. Давайте проверим, какой из вас шутник и юморист.

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Одни люди удачно шутят, даже не задумываясь об этом, а другие редко выдают что-то уморительное. В жизни важно уметь как шутить над собой, так и хохотать от души над...
 
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