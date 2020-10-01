Тест: Какие у вас шансы выжить в жаркой пустыне?

Источник материала: Flytothesky





Как же мы привыкли к тому, что каждый день у нас есть достаточно еды и воды. А что бы стало с нами, попади мы в экстремальные условия, где каждая капля и каждая крошка на вес золота? Представьте, что вы оказались посреди жаркой пустыни, где нет ни души. Только пески, сухие растения и палящее солнце над головой. Готовы испытать себя на прочность и узнать, каковы ваши шансы выжить в таких суровых условиях? Вперед!

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