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Тест: Какие у вас шансы выжить в жаркой пустыне?

01.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какие у вас шансы выжить в жаркой пустыне?

Как же мы привыкли к тому, что каждый день у нас есть достаточно еды и воды. А что бы стало с нами, попади мы в экстремальные условия, где каждая капля и каждая крошка на вес золота? Представьте, что вы оказались посреди жаркой пустыни, где нет ни души. Только пески, сухие растения и палящее солнце над головой. Готовы испытать себя на прочность и узнать, каковы ваши шансы выжить в таких суровых условиях? Вперед!

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Как же мы привыкли к тому, что каждый день у нас есть достаточно еды и воды. А что бы стало с нами, попади мы в экстремальные условия, где каждая капля и каждая крошка...
 
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