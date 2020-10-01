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От печени до устриц: 5 продуктов, богатых железом

01.10.2020 14:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Железо - один из самых важных микроэлементов в человеческом организме. Именно он отвечает за синтез гемоглобина, обеспечивающего доставку кислорода во все органы. Железо держит вашу кожу в тонусе, влияет на состояние волос и ногтей, поддерживает иммунную систему, участвует во всех процессах, связанных с метаболизмом и просто влияет на ваше самочувствие.

© Pixabay
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Список продуктов, богатых таким необходимым железом - в специальной подборке Sputnik.

Бобовые

Бобы обеспечивают суточную норму пищевых волокон и содержат 6 миллиграмм железа на 100 грамм, а также большое количество калия, отвечающего за энергию. Также в них присутствует кальций, белок, важные витамины группы B и антиоксиданты.

Говяжья печень

100 грамм печенки содержит около семи миллиграмм железа. Ко всему прочему, именно печень считается чемпионом по содержанию витаминов группы B, а также витаминов D и А. Но самый главный плюс говяжьей печени - малокалорийность, что позволяет включать ее в любой диетический рацион.

Чечевица

В 100 граммах чечевицы содержится 12 миллиграмм железа. Есть в ней и другие "полезности", например магний, который влияет на работу сердца и нервной системы. В состав чечевицы входит триптофан и аминокислоты, которые умело вырабатывают серотонин - гормон хорошего настроения.

© Pixabay
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Листья шпината

По своему составу, шпинат превосходит многие продукты - 13 миллиграмм железа на 100 грамм! Также листья шпината богаты бета-каротином и кальцием. Первый отвечает за здоровье глаз и иммунитет, а второй - за здоровые зубы и крепкие кости.

Устрицы

Порция, состоящая из пяти устриц содержит пять миллиграмм железа, 50 миллиграмм кальция и приличное количество белков. К тому же, устрицы - кладезь цинка, укрепляющего иммунитет человека. Но не стоит злоупотреблять "морскими гадами", устрицы - довольно аллергенный продукт.

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