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Тест: Что вы помните из школьной программы по математике?

02.10.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вы помните из школьной программы по математике?

Вы наверняка знаете, что математику называют царицей наук. Не будем спорить: эта дисциплина очень важна и нужна. Но пригодились ли вам в жизни все те знания, которые вы получили на уроках математики в школе? Возможно, но далеко не все. А ведь информация, которой мы не пользуемся, имеет свойство забываться. Предлагаем вам совместить приятное с полезным: освежить память, ответить на парочку вопросов из школьной программы и узнать, хорошо ли вы разбираетесь в предмете.

Ответы:

1. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель.
2. Периметр квадрата со стороной 5 см равен 20 см.
3. 3920 кг = 39.2 центнеров
4. Площадь квадрата – S=a²
5. 5-(-3)=8
6. Строгое
7. Длина окружности – P=2πR
8. График квадратичной функции – парабола.
9. Многогранник с шестью гранями–параллелограммами называют параллелепипедом.
10. Вероятность достоверного события равна единице.

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Вы наверняка знаете, что математику называют царицей наук. Не будем спорить: эта дисциплина очень важна и нужна. Но пригодились ли вам в жизни все те знания, которые...
 
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