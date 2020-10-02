Тест: Что вы помните из школьной программы по математике?

Источник материала: Flytothesky





Вы наверняка знаете, что математику называют царицей наук. Не будем спорить: эта дисциплина очень важна и нужна. Но пригодились ли вам в жизни все те знания, которые вы получили на уроках математики в школе? Возможно, но далеко не все. А ведь информация, которой мы не пользуемся, имеет свойство забываться. Предлагаем вам совместить приятное с полезным: освежить память, ответить на парочку вопросов из школьной программы и узнать, хорошо ли вы разбираетесь в предмете.



Ответы:

1. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель.

2. Периметр квадрата со стороной 5 см равен 20 см.

3. 3920 кг = 39.2 центнеров

4. Площадь квадрата – S=a²

5. 5-(-3)=8

6. Строгое

7. Длина окружности – P=2πR

8. График квадратичной функции – парабола.

9. Многогранник с шестью гранями–параллелограммами называют параллелепипедом.

10. Вероятность достоверного события равна единице.

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