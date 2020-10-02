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Тест: Что вы помните из школьной программы по математике?
02.10.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы наверняка знаете, что математику называют царицей наук. Не будем спорить: эта дисциплина очень важна и нужна. Но пригодились ли вам в жизни все те знания, которые вы получили на уроках математики в школе? Возможно, но далеко не все. А ведь информация, которой мы не пользуемся, имеет свойство забываться. Предлагаем вам совместить приятное с полезным: освежить память, ответить на парочку вопросов из школьной программы и узнать, хорошо ли вы разбираетесь в предмете.
Ответы:
1. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель.
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Вы наверняка знаете, что математику называют царицей наук. Не будем спорить: эта дисциплина очень важна и нужна. Но пригодились ли вам в жизни все те знания, которые...
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