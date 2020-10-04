Источник материала: Flytothesky





Вот и настал октябрь – пора, когда деревья пестрят золотыми красками, улочки и пруды в парках усыпаны разноцветными листьями, а дни все чаще и чаще заряжаются проливными дождями. Но во всем этом есть и своя романтика. Художники и фотографы частенько вдохновляются атмосферой этого времени года. Представляем вашему вниманию 20 лучших фотографий недели, которые настроят вас на позитивный и продуктивный день.

1. Шпайхерштадт. Фотограф Alexander Schönberg

2. Старый железнодорожный мост. Фотограф Hans-Peter Hein

3. Специальная доставка на Луну. Фотограф Iulia Heinle

4. Красный. Фотограф Tommy Kah

5. Монте Пиана. Фотограф Riccardo Govoni

6. Сумеречное отражение. Фотограф 闲的

7. Птица высокого полёта. Фотограф Chris Hamilton

8. Свет в тумане. Фотограф Miguel Gonzalez

9. Осенний эскиз. Фотограф Jaeyul Lim

10. Пастбищные пейзажи. Фотограф 安平影像

11. Культурный ландшафт в центральной Италии. Фотограф Damiano Scarlatti

12. Размышляя о жизни. Фотограф José Oliveira

13. Время утекает. Фотограф Jiří Nový

14. Неровный свет за цветами. Фотограф Ron Calder

15. Выпас на закате. Фотограф Grazyna Fuchs

16. Прогулка по крыше мира. Фотограф Martin

17. Романтическая серия. Фотограф Luis Mtz. de Arrieta

18. Ваше величество, Солнце. Фотограф Elieser Botelho da Silva

19. Проход. Фотограф MOURET Thierry

20. Незнакомцы. Фотограф Nézir Muhadri

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