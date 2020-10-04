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20 лучших фотографий недели
04.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вот и настал октябрь – пора, когда деревья пестрят золотыми красками, улочки и пруды в парках усыпаны разноцветными листьями, а дни все чаще и чаще заряжаются проливными дождями. Но во всем этом есть и своя романтика. Художники и фотографы частенько вдохновляются атмосферой этого времени года. Представляем вашему вниманию 20 лучших фотографий недели, которые настроят вас на позитивный и продуктивный день.
1. Шпайхерштадт. Фотограф
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