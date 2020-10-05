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5 октября: что можно, а чего нельзя делать в день Иона и Фоки?
05.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
5 октября православные верующие отмечают праздник пророков Иона и Фоки. Издавна этот день также называли "Листопадный". Свое название он получил за резкие порывы ветра, при которых листья начали опадать с деревьев, а предки считали, что ветки раскачивает нечистая сила.
5 октября также называли днем вступления осени в свои права. По опавшим листьям люди могли предсказать характер будущей зимы: если листья осины падали лицевой стороной вверх - зима была холодной и морозной, а если изнанкой - зима была теплой. Если же к дню Иона и Фоки все листья успевали опасть с березы - люди ждали снега.
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Что можно, а чего нельзя делать 5 октября?
Издавна главным запретом дня считалась рыба и рыбные блюда на столе - в память о покровителях праздника - Иона и Фоки. Зато православные налегали на редьку, ведь в это время заканчивались сезонные сборы популярного и полезного овоща. Редьку подавали к столу с луком, солью и хлебным квасом.
Также, запрещалось сжигать старые веники, ругать порывистый ветер, стучать по земле и заниматься строительством.
Народные приметы 5 октября:
- если листья на березе остались - снег пойдет не скоро,
- если 5 октября мало шишек на елках - зима будет теплая,
- листопад начинается - рябчик в ельник прилетает,
- оранжевое солнце - к ветреной погоде,
- какая погода на Иона, таким месяц и пройдет.
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