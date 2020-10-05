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Какой сегодня праздник: 5 октября
05.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 5 октября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 5 октября
В 1925 году в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя.
В 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком.
Всемирный день учителей и Всемирный день улыбки также отмечают 5 октября.
Кто родился 5 октября
Также в этот день родились актриса Кейт Уинслет, политик Рамзан Кадыров.
5 октября в православном календаре
В этот день православные чтут память пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы, отца святых Феофана и Феодора Начертанных, преподобного Ионы Яшезерского, преподобного Макария Жабынского.
Именины 5 октября
В этот день именины у Александра, Андрея, Вениамина, Кузьмы, Макара, Мартина, Николая, Петра, Федора.
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Сегодня суббота, 5 октября. Этот день является 278-м в григорианском календаре. До конца года остается 87 дней.
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