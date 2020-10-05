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Какой сегодня праздник: 5 октября

05.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 5 октября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 5 октября

В 1925 году в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя.

В 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком.

Всемирный день учителей и Всемирный день улыбки также отмечают 5 октября.

Кто родился 5 октября

Также в этот день родились актриса Кейт Уинслет, политик Рамзан Кадыров.

5 октября в православном календаре

В этот день православные чтут память пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы, отца святых Феофана и Феодора Начертанных, преподобного Ионы Яшезерского, преподобного Макария Жабынского.

Именины 5 октября

В этот день именины у Александра, Андрея, Вениамина, Кузьмы, Макара, Мартина, Николая, Петра, Федора.

5 октября в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 5 октября. Этот день является 278-м в григорианском календаре. До конца года остается 87 дней.
 
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