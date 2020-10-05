Тест: Сбудутся ли ваши заветные мечты?

Источник материала: Flytothesky





В детстве перед сном вы наверняка представляли лучшую жизнь, где есть все, что только можно пожелать. Например, вы стали теми, кем хотели быть, живете в идеальном месте и окружают вас только самые любимые и близкие люди. Да, детство прошло, но мечты остались. Что же делать: ждать, пока они исполнятся сами, решительно действовать или надеяться на знаки свыше? Сегодняшний тест внесет ясность!

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