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Тест: Сбудутся ли ваши заветные мечты?

05.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сбудутся ли ваши заветные мечты?

В детстве перед сном вы наверняка представляли лучшую жизнь, где есть все, что только можно пожелать. Например, вы стали теми, кем хотели быть, живете в идеальном месте и окружают вас только самые любимые и близкие люди. Да, детство прошло, но мечты остались. Что же делать: ждать, пока они исполнятся сами, решительно действовать или надеяться на знаки свыше? Сегодняшний тест внесет ясность!

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В детстве перед сном вы наверняка представляли лучшую жизнь, где есть все, что только можно пожелать. Например, вы стали теми, кем хотели быть, живете в идеальном...
 
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